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        T.C. ADİLCEVAZ İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 02.01.2025 - 00:00
        T.C. ADİLCEVAZ
        İCRA DAİRESİ
        2024/3 TLMT.

        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:


        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Bitlis İl, Adilcevaz İlçe, ÇANAKYAYLA K. Mahalle/Köy, Köydoğusu Mevkii, 116 Ada, 4 Parsel, Taşınmaz ...
        Adresi : Bitlis İli Adilcevaz İlçesi Çanakyayla Köyü Köydoğusu Mevkii116 Ada 4 Parsel Adilcevaz / BİTLİS
        Yüzölçümü : 55.404,72 m2
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 2.299.573,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:


        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2025 - 10:30
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2025 - 10:30
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2025 - 10:30
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        Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2025 - 10:30

        30/12/2024

        (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02150278
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