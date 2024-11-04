Örnek No:55*



T.C.

ADANA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/75 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/75 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : "Satışa konu taşınmaz Adana ili Seyhan ilçesi Kurtuluş Mah. 1559 Ada 967 Parsel 7. Kat 7 Numaralı Bağ. Böl. Mesken nitelikli taşınmaz borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır. Bilirkişi incelemesi yapılmış olup; aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Ulaşım Özellikleri: Değerlemesi yapılan meskenin bulunduğu bina; Tapu kayıtlarında; Adana İli, Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 1559 Ada, 584,53 m² yüz ölçümlü, 967 Parsel olup, Belediye kayıtlarında; Kurtuluş Mahallesi, Şinasi Efendi Caddesi No:27,Kat:7 Daire:7 Seyhan/Adana (UAVT:5270116212)adresinde kayıtlıdır.Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu Bina, Şinasi Efendi Caddesi üzerinde, Ziyapaşa Bulvarının ~45,00m doğusunda, Mithat Saraçoğlu Caddesinin ~100 m kuzeyinde, Abdulkadir Paksoy Anadolu Lisesinin ~250 m güneydoğusunda, yer almaktadır.Yol tarifi ise; Ziyapaşa Bulvarı ile Demokrasi Sokağın Kesiştiği noktadan sağa dönülür, Demokrasi sokak üzerinde ~70,00m ilerlendikten sonra sağa Şinasi Efendi Caddesine dönülür ve ~75,00 m sağda konu taşınmaza ulaşım sağlanmış olunur. Binaya giriş kuzey cepheden zemin kattan sağlanmaktadır. Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu parsel üzerinde tek bloktan oluşan yapı bulunmaktadır. Değerleme konusu taşınmazın 07.07.2017 tarihli 10/7 sayılı ruhsata istinaden hazırlanmış onaylı mimari projesi incelenmiş olup, bina betonarme karkas yapı cinsinde, 4/C yapı sınıfında, Bodrum+ Zemin+Asma+8 Normal kat+ Çatı Kat olmak üzere toplam 12 katlıdır. Binanın girişi onaylı projede kuzey cephe zemin kat seviyesinden sağlanmakta olup ve mahallindekiyle uyumludur. Binanın bodrum katında, sığınak, hidrofor, pano odası ve iş yeri devamı,Zemin katında, 1 adet iş yeri, güvenlik odası, bina girişi, Asma katında 1 adet iş yeri devamı,1 ve 7 normal katın her birinde 1 rer adet mesken, 8. Katı ve çatı katında bir adet dubleks mesken olmak üzere binada toplam 8 adet Bağımsız Bölüm bulunmaktadır. Bina giriş kapısı camlı alüminyum kapı, giriş holü döşemeleri ve merdiven basamakları seramik kaplama , merdiven korkuluğu alüminyum , duvarları ve tavanları boyalıdır.. Ana taşınmaz üzerinde 2 adet asansör bulunmaktadır. Değerlemesi yapılan mesken nitelikli taşınmaz binanın 7. Katında yer alan 7 bağımsız bölüm numaralı mesken, merdivenden çıkarken solda ve asansörden çıkarken karşıda, mahallinde kuzey cepheden sağlanan bina girişine göre ön cephede, güney, kuzey,batı ve doğu cephe olmak üzere dört cephelidir. Mimari projesine göre brüt ~126,00m²alanlı olup,3 oda, mutfak, salon, antre, hol,banyo, wc, duş ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz kat, kattaki konum, olarak projesine uygun, alan ve mimari olarak projesine kısmen uygun olduğu tespit edilmiştir. Onaylı projesinden farklı olarak yaklaşık 5 m2 yangın kaçış holünün giyinme odası şeklinde tasarlandığı tespitlerinde bulunulmuştur. Yapılan değişiklerle taşınmaz toplam brüt 131 m2 kullanım alanlıdır. Giriş kapısı çelik kapı, duvarları ve tavanı plastik boyalı, antre, mutfak hol zemin döşemesi seramik kaplama, odalar parke kaplama, oda kapıları ahşap, balkon kapıları camlı pvc kapıdır. Banyo ve wc de zemin seramik kaplama, duvarlar tavana kadar fayans kaplıdır.Mutfak dolapları ahşap üzeri lake kaplama, tezgah suni granittir. Konu taşınmazın ısınma sistemi doğalgaz sistemlidir." Taşınmazın https://hasartespit.csb.gov.tr/ yapılan sorgulamada 3BZGB askı koduyla HASARSIZ olduğu tespit edilmiştir. Adresi:Kurtuluş Mahallesi, Şinasi Efendi Caddesi No:27,Kat:7 Daire:7 Seyhan/Adana

Yüzölçümü :Ana taşınmazın yüzölçümü: 584,53 m2 Meskenin yüzölçümü: net116m2, brüt 131m2

Arsa Payı : 500/58453

İmar Durumu :300 HA. UYG. İMAR PLANI Ayrık İnşaat Nizamlı- E:2,40 yoğunluklu, Taks:0,60Hmax: Serbest, Ticaret+ Konut Alanı lejantlı yapılaşma şartlarına sahip olduğu bilirkişi tarafından bildirilmiştir.

Kıymeti : 5.500.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: -Tapu kaydındaki gibidir.

"AT Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinemezler.''

"Diğer:Cins değişikliği işlemleri için vergi dairesi alındısı tahsil edilmiştir.) şeklindeki beyanlar ile birlikte tescil verilecektir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 10:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:07

31/10/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.