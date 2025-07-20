T.C.

ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/203 ESAS

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE YAPILAN İCRA TAKİPLERİNDE İCRA EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ



ALACAKLI : TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI

VEKİLİ : AV.EBRU ÖZTÜRK

BORÇLU : ÖMER AKKAYA DAĞITIM PAZARLAMA MATBAA KIRTASİYE İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ 6550889167 (V.K.N: 6550889167)

İPOTEK MALİKİ : CEMİL YEŞİL TC:48343800796

TAKİP TALEBİNDE VE İCRA EMRİ YAZILI TOPLAM ALACAK MİKTARI : 24.261.973,57 TL

İPOTEKLİ GAYRİMENKUL :

CEMİL YEŞİL TC: 48343800796 adına kayıtlı;

Mesken -Tapu Müdürlüğü: Sarıyer Tapu Sicil Müdürlüğü, İl : İstanbul, İlçe : Sarıyer, Mahalle: USKUMRU MAHALLESİ, Cilt No: 47, Sahife No: 4572, Ada: 1458, Pafta: F22d01c1a, Parsel: 6, Bağımsız Bölüm: 2, Kat: BODRUM,ZEMİN,ÇATI ARASI, Blok: E, Yüz Ölçümü: 4668,06, İnşa Yılı: 2024, Tapu Tarihi: 19.07.2024 1. derece 08.08.2024 tarih ve 33755 yevmiye ile 150000000 TL bedelli Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. lehine ipotekli olan taşınmaz.

Alacaklı vekili tarafından ilamlı takip taleplerinde icra emri tebliği yolu ile aleyhinizde yapılan icra takibi sırasında adınıza çıkarılan icra emri bila tebliğ edilmiş, Müdürlüğümüzce yapılan adres araştırmasında tespit edilen ve TK.35. Maddesi uyarınca çıkarılan tebligatta "Bina metruk durumda 35. Madde uygulanamadı" gerekçesi ile iade dönmüştür, başkaca adresiniz tespit edilemediğinden ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararında "tüzel kişilerin adresinin meçhul olamayacağından başkaca bir adres araştırması yapılamaz. Bu nedenle ticaret sicilindeki kayıtlı adresi gerçekte var olmayan şirketin başka adresinin bulunup bulunmadığı araştırılmadan TK.28. Maddesi uyarınca ilan yoluyla tebligat yapılabilir" denildiğinden iş bu icra emrinin ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı borç ve masrafları iş bu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren 30 gün, kanuni 30 gün süreye 15 gün ilave edilerek ilanın gazetede neşir tarihinden itibaren 45 gün içerisinde yukarıda belirtilen borcu ödemeniz, bu süre içinde borç ödenmez veya tetkik merciinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmezse alacaklının yukarıda açık tapu kaydı yazılı ipotekli taşınmazın satışını isteyebileceği hususu icra emri yerine kaim olmak üzere ihtaren ilan ve tebliğ olunur.