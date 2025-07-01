Örnek No:55*



T.C.

ADANA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/70 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/70 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : ADANA İli, SEYHAN İlçesi, KANALÜSTÜ M. 9559 Ada/ 6Parsel, -/7.Kat/-/ 15 B.B.No.lu "Mesken" Niteliğinde, tam hisseyle (1/1) kayıtlı taşınmaz satılacaktır.Arsa Pay/Payda: 84/1560 - Ana Taş.Yüzölçüm: 1.560,00

Gürselpaşa Mahallesi, 75636 Sokak, No:3, Kat:7, No:15 Seyhan/Adana (UAVT:2699842486) adresinde kayıtlıdır.

mesken nitelikli taşınmaz binanın 7. katında ve güney cepheden sağlanan bina girişine göre sağ yan tarafta konumlu olup, Güney, Kuzey ve Doğu cephelidir. Taşınmaz mimari projesine göre brüt ~121,00m² alanlı, Net ~110,00m² alanlı olup, 2 oda, salon, oturma odası+mutfak, antre, hol, banyo, WC, İklimlendirme odası, Yangın kaçış holü ve 3 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.

İmar Durumu : Bilirkişi Raporu ile "Ayrık İnşaat Nizamlı, E:2,40 yoğunluklu, Taks:0,40, Konut alanı lejantlı olduğu" olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 5.155.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : TAŞINMAZ TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2025 - 13:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2025 - 13:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2025 - 13:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2025 - 13:44

27/06/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.