Örnek No:55*



T.C.

ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/1035 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1035 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İhalesi yapılacak taşınmaz tapu kaydında Adana İl, Seyhan İlçe, Cemalpaşa Mahalle/Köy, 1456 Ada, 830 Parsel, 6. Kat, 12 nolu bağımsız bölüm olup mesken niteliğindedir. Taşınmaz üzerinde Adana 1.İcra Hukuk Mahkemesince görevlendirilen bilirkişi heyetince inceleme yapılmış olup tespitler şu şekildedir. "Cevat Yurdakul Caddesi üzerinden Gazipaşa Bulvarına dönülür ve 100 mt ileride solda kalmakta olup, gelişimi tamamlanmış, orta ve üst grup insanlara hitap eden bir bölgededir. Dava konusu olan taşınmaz bodrum+zemin+7 normal kat olmak üzere toplam 9 kattan oluşmaktadır. 6.kat 12 numaralı bağımsız olan mesken durumunda olup, güney-doğu-batı olmak üzere üç cephelidir. Taşınmaz onaylı mimari projesine göre brüt 167,00 m2, net olarak 149,00 m2 olduğu tespit edilmiştir. Mesken antre, hol, 3 oda,mutfak, 2 banyo, wc ve balkondan oluşmaktadır. Taşınmazın giriş kapısı çelik destekli kapı, iç mekan kapıları mobilya olup, dış cephe doğramaları pvc'dir. Zeminleri ıslak hacimlerde mutfakta ve balkonlarda seramik döşeli, duvarları saten boyalıdır. Mutfak dolapları mdflam, mobilyalı hazır mutfak olup, tezgahi mermerdir. Genel olarak orta kalite malzeme ve işçilik kullanıldığı görülmüştür."

Adresi : Cemalpaşa Mah. Gazipaşa Blv. Seçkin Apt. No: 43 Kat:6 Daire No:12 Seyhan/ADANA

Yüzölçümü : Anataşınmaz:789,50 m2 Mesken:Bilirkişi raporunda 167m2 brüt,149m2 net olduğu belirtilmiştir.

Arsa Payı : 8/208

İmar Durumu : E=2,40 - TAKS:0,60 Ayrık nizam, konut+ ticaret alanı

Kıymeti : 5.344.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2025 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2025 - 15:00

04/06/2025

(İİK m.114 ve m.126)

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