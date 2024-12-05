Örnek No:55*



T.C.

ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/82 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/82 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Çukurova İlçe, Karslılar Mahallesi, 6159 Ada, 12 Parsel, B.Blok, 1.Kat, 48 NoluBağımsız Bölüm taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır.Satışa konu taşınmazın bulunduğu bina betanarme karkas sistemle bodrum kat, zemin kat ve 15 normal katlı yapılmıştır. Her normal katta 2 mesken bulunmaktadır. Elektrik, yol, içme suyu ve kanalizasyon gibi alt yapı tesislerinden yararlanmaktadır. Mevkii itibariyle apartman tipi konutların ve küçük ölçekli iş yerlerinin yoğunlukta olduğu bir mıntıkada yer almaktadır. şehir merkezine, sosyal kültürel ve idari merkezlere ulaşım kolaydır. Satışa konu bağımsız bölümün genel bürüt alanı 180.00m2 dir. 4 oda, 1 salon, mutfak, banyo, duş,wc kiler, 4 balkon, antire ve holden meydana gelmektedir. Döşeme kaplamaları granit seramik, duvarları plastik badana, tavanı kartonpiyerli ve plastik badana, iç kapıları panel kapı, dış kapısı çelik kapı, pencere doğromaları pvc, mutfak dolapları mdf esaslı ankastre dolap, ıslak hacimleri seramiktir. Taşınmazın CPJJP askı koduyla AZ HASARLIolduğu öğrenilmiştir. Yapı kullanma izin belgesi 06/12/1995 tarih ve 33/8 sayılıdır. yapılan incelemede taşınmazın efektif yıpranma oranının %25 olduğu belirtilmiştir.

Adresi : Mahfesığmaz Mah. Turgut Özal Blv. KemalAkdoğan Sitesi B.Blok No:143 K:1 D:2Çukurova / ADANA

Ana taşınmaz yüzölçümü : 9.352,00 m2,Mesken bürüt: 180.00m2 dir.

Arsa Payı : 16/2400

İmar Durumu: E:2,40 TAKS: 0,40 Ayrık nizam ticaret+konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.502.805,00 TL KDV Oranı : %20, Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 11:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 11:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 11:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 11:36



03/12/2024

(İİK m.114 ve m.126)

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