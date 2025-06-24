T.C.

ADANA

9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2023/272 Esas

Konu : İLAN METNİ HK

02.06.2025

Davacı , Gökyüzü Kuyumculuk Tarım Hayvancılık Turizm Lojistik Gıda İnşaat Tekstil Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ile Davalılar , Ali Ogultegin, Armağan Kuş vd. arasında mahkememizde görülmekte olan Geçit Hakkı Kurulması davası nedeniyle; Davalı 257----138 TC Kimlik Nolu Güler Çoktan'a tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup 09/10/2025 tarihinde tahkikat duruşmasına gelmeniz, aksi takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm verileceği hususu davalı GÜLER ÇOKTAN'AİLANEN TEBLİĞ olunur.