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        T.C. ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05.12.2024 - 00:00
        T.C.
        ADANA
        5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/1074 Esas
        04/11/2024

        1 . İLAN

        Davacı Dilek AYIK'ın açtığı mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Adana ili, Yüreğir ilçesi, Yavuzlar Mah/Köy, 54 Cilt, 388 Aile sıra no, 8 sırada nüfusa kayıtlı, Hacı ve Refika oğlu, 01/12/1968 doğumlu, 23617006128 T.C. kimlik numaralı Bülent AYDIN'ınsağ ya da ölü olduğunu bilenlerin ilan tarihinden itibaren altı (6) ay içerisinde Mahkememizin 2024/1074 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan tarihinden itibaren altı (6) ay içerisinde mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen BÜLENT AYDIN hakkında GAİPLİK KARARI verileceği hususu ilanen duyurulur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02133933
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