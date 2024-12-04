T.C.

ADANA

5. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/1074 Esas

04/11/2024



1 . İLAN

Davacı Dilek AYIK'ın açtığı mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Adana ili, Yüreğir ilçesi, Yavuzlar Mah/Köy, 54 Cilt, 388 Aile sıra no, 8 sırada nüfusa kayıtlı, Hacı ve Refika oğlu, 01/12/1968 doğumlu, 23617006128 T.C. kimlik numaralı Bülent AYDIN'ınsağ ya da ölü olduğunu bilenlerin ilan tarihinden itibaren altı (6) ay içerisinde Mahkememizin 2024/1074 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan tarihinden itibaren altı (6) ay içerisinde mahkememize müracaat edilmediği takdirde adı geçen BÜLENT AYDIN hakkında GAİPLİK KARARI verileceği hususu ilanen duyurulur.