T.C. ADANA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. ADANA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/60 Esas

DAVALI BORÇLU : OKAN UZUNER - T.C. : 192*****498

Davacı TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: Adana Adalet Sarayı K Blok 2. Kat 205 numaralı duruşma salonu önünde 18/11/2025 günü saat: 10:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK 139. maddesi gereğince aşağıda bildirilen tarih ve saatte, mahkeme duruşma salonunda duruşma yapılacağından, duruşmada hazır olmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde, yargılamaya yokluğunuzda devam edileceğinin, bu durumda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, karşı taraf ile sulh olma ihtimaliniz var ise, sulh konusunda gerekli hazırlıkları yapmanız, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.08/07/2025