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        T.C. ADANA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 18.12.2024 - 00:00
        T.C.
        ADANA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        Sayı : E.55283580-2024/635-Ceza Dava Dosyası
        04.12.2024

        İ L A N

        Kasten Yaralama suçundan Bahri ve Sevim oğlu, 10/06/1974 doğumlu, 189******870 TC Kimlik nolu sanık RAMAZAN DAVUL hakkında yapılan yargılama sonucunda 5237 Sayılı TCK.nun 86/1 maddesi uyarınca 1 Yıl 10 Ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş verilen hüküm sanığa tebliğ edilememiştir.
        1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,
        2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02141007
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