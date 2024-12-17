T.C.

ADANA 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Sayı : E.55283580-2024/635-Ceza Dava Dosyası

04.12.2024



İ L A N

Kasten Yaralama suçundan Bahri ve Sevim oğlu, 10/06/1974 doğumlu, 189******870 TC Kimlik nolu sanık RAMAZAN DAVUL hakkında yapılan yargılama sonucunda 5237 Sayılı TCK.nun 86/1 maddesi uyarınca 1 Yıl 10 Ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş verilen hüküm sanığa tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.