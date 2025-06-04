T.C.

ADANA

1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N



DOSYA NO : 2024/1055

KARAR NO : 2025/222

5607sayılı yasaya muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda ve karar numarası yazılı 27/03/2025 tarihli ilamı ile "sanık SULAIMAN KROUKI hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan 5607 sy. 3/5, TCK. 66/1-e ve CMK. 223/8 maddeleri gereğince zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine ilişkin olarak,

1-Mohammad ve Fatıma oğlu,09/01/1968 doğumlu, SULAIMAN KROUKI, tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Sanık SULAIMAN KROUKI'e, 27/03/2025 tarih2024/1055 Esas ve 2025/222 Karar sayılı sayılı ilama ilişkin hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.06.2025