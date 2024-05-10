T.C.

ADANA 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



Sayı : E.15855920-2023/386-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçunda Ahmet ve Hüsne oğlu 07/04/1977 doğumlu, sanık SEZGİN DEMİR hakkında 14/11/2023 tarih 2023/386 esas, 2023/334 karar sayılı ilamı ile Sakarya Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine yetkisizlik kararı verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır. İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.