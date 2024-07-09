S.S. KARAMAN ESNAF VE SANATKÂRLAR KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ



YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI’NDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

MAHALLE

ADA

PARSEL CİNSİ YÜZ ÖLÇÜMÜ (m2) METREKARE

BAŞLANGIÇ BEDELİ

(TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) Kırbağı 5031/3 ARSA 1400,45 m2 2.750 TL 300.000

Kırbağı

5031/11

ARSA

656,92 m2

2.750 TL 300.000 Kırbağı 5386/1 ARSA 1612,93 m2 2.750 TL 300.000 Kırbağı 5386/5 ARSA 1620,91 m2 2.750 TL 300.000 Kırbağı 5386/7 ARSA 2380 m2 2.750 TL 300.000

Kırbağı

5386/10 ARSA

1620,91 m2

2.750 TL 300.000 Kırbağı 5387/3 ARSA 1616,36 m2 2.750 TL 300.000

Kırbağı

5387/10 ARSA

1612,84 m2

2.750 TL 300.000



1.İHALENİN KONUSU:

Mülkiyeti kooperatifimize ait Karaman ili Merkez İlçesi Kırbağı mahallesindeki yukarıda belirtilen ada, parsel, cinsi, yüzölçümü, metrekare bedeli ve geçici teminatı belirtilen arsalar açık teklif arttırma yapılmak usulü ile satılacaktır.



2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

İhale konusu arsaların satışı, ‘‘Açık Teklif Usulü İhale Yoluyla’’ yapılacaktır. Açık Teklif Usulü İhale Yoluyla yapılacak olan satışta belirlenen rakama KDV ( %10 ) ilave edilecektir.

3.İHALE ŞARTNAMESİNİN GÖRÜLMESİ:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, ihale şartnamesi ve eklerini Kooperatif binamızda inceleyebilirler.

4.GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

Satışı yapılacak olan arsaların geçici teminat miktarı yukarıda belirtilmiştir. Teminat ödemeleri; aşağıda belirtilen Kooperatif hesap numarasına havale ya da para yatırma işlemi ile yapılacaktır. Daha sonra yatırılan ücretin makbuz ya da dekontu kooperatif görevlisine teslim edilecektir.

5.İHALENİN YERİ, TARİHİ, SAATİ VE EVRAKLARIN TESLİMİ:

Satışı yapılacak arsaların satış ihalesi 02/08/2024 Cuma günü saat 14.00 da Urgan Mah. 3017. Sk No:2B da yer alan kooperatif binamızda ( Tekmersan Sanayi Sitesi 4 Numaralı Kapı Girişi Karşısı ) İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin aşağıda istenilen belgelerle birlikte 01/08/2024 saat 16.30’ a kadar kooperatifimize başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

6.İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A. İstekli gerçek kişi ise ;

a.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b.İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

c.Vekaleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekaletname,

d.Teknik şartnamesinin görülerek okunup incelendiğine dair belge ( Kooperatif binasından alınacaktır. )

e.Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzunun aslı,

f.İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname ( Kooperatif binasından alınacaktır. )

B.İstekli tüzel kişilik ise :

a.İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekaletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri,

b.Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü,

c.İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname ( Kooperatif binasından alınacaktır. )

d.Teknik şartnamesinin görülerek okunup incelendiğine dair belge ( Kooperatif binasından alınacaktır.

Yukarıdaki maddelere bağlı kalmak şartıyla ;



01.08.2024 günü saat 16.30’ a kadar istenilen belgeleri tamamlayarak Kooperatif binamıza teslim etmeleri gerekmektedir. İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir nedenle geri alınamaz.

Satış İhalesine ait Şartname ve ekleri Kooperatif binamızda 250,00- TL. (ikiyüzellitürklirası) ücret karşılığında satın alacaktır.

* Bilgi için 0 545 554 73 50 numaralı telefondan arayarak ya da kooperatif binasına gelerek bilgi almaları gerekmektedir.