SİVAS KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

SİVAS KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Sivas ili Ulaş ilçesi Baharözü köyü 156 ada 62 parsel sayılı taşınmazın maliklerinden Mehmet evlatları Zeliha ŞİMŞEK ve Yahya ÇOŞĞUN adreslerine tebligat gönderilmiş olup, tebliğ edilememiştir. Parselin yüzölçümü 15213,82 m2 olarak 3402 sayılı Kadastro Kanunun 41. Maddesine göre düzeltilecektir. İlgililerin herhangi bir hak kaybı var ise Sivas Sulh Hukuk Mahkemelerinde 30 gün içerisinde dava açma hakkı bulunduğu hususu ilanen tebliğ olunur.