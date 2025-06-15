Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        SİVAS KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

        İlandır
        Giriş: 16.06.2025 - 00:00
        SİVAS KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN
        Sivas ili Ulaş ilçesi Baharözü köyü 156 ada 62 parsel sayılı taşınmazın maliklerinden Mehmet evlatları Zeliha ŞİMŞEK ve Yahya ÇOŞĞUN adreslerine tebligat gönderilmiş olup, tebliğ edilememiştir. Parselin yüzölçümü 15213,82 m2 olarak 3402 sayılı Kadastro Kanunun 41. Maddesine göre düzeltilecektir. İlgililerin herhangi bir hak kaybı var ise Sivas Sulh Hukuk Mahkemelerinde 30 gün içerisinde dava açma hakkı bulunduğu hususu ilanen tebliğ olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02242034
        Yazı Boyutu