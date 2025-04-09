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        SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

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        Giriş: 10.04.2025 - 00:00
        SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
        TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI
        1 - Aşağıda tabloda bilgileri bulunan, mülkiyeti Silivri Belediyesi’ne ait toplam 17 (OnYedi) adet taşınmazın satış ihalesi, Belediye Encümeni tarafından, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca, Kapalı Teklif Usulüyle 22/04/2025 Salı Günü Saat 9:30 ‘da, tabloda gösterilen Muhammen Bedeller üzerinden, Silivri Belediyesi Merkez Binası, Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
        Sıra No Mahalle Ada/ Parsel Cinsi Alanı (m2) İmar Durumu Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL)
        1 ALİPAŞA 8333/8 ARSA 500,00 Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.40 ₺3.750.000,00 ₺112.500,00
        2 ALİPAŞA 8333/9 ARSA 530,87 Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.40 ₺3.981.525,00 ₺119.445,75
        3 ALİPAŞA 8833/3 ARSA 2.376,22 Ayrık Nizam 6 Kat Konut E:1.40 ₺26.138.420,00 ₺784.152,60
        4 BÜYÜK ÇAVUŞLU 4733/4 ARSA 291,03 Ayrık Nizam 3 Kat Konut taks : 0.25 kaks : 0.75 ₺1.746.180,00 ₺52.385,40
        5 CUMHURİYET 8922/8 ARSA 307,90 Ayrık Nizam 2 Kat Konut E:0.50 ₺3.386.900,00 ₺101.607,00
        6 CUMHURİYET 8973/2 ARSA 696,08 Ayrık Nizam 2 Kat Konut taks : 0.25 kaks : 0.50 ₺7.656.880,00 ₺229.706,40
        7 ÇANTA- BALABAN 176/122 ARSA 1000,00 Serbest Nizam 2 Kat Konut E : 0.25 h : 7.00 ₺5.500.000,00 ₺165.000,00
        8 ÇANTA -BALABAN 9058/4 ARSA 1000,00 Ayrık Nizam 2 Kat Konut E : 0.25 h : 7.00 ₺6.100.000,00 ₺183.000,00
        9 ÇANTA -BALABAN 163/13 ARSA 2.498,86 Ayrık Nizam konut Alanı 2 Kat E=0.08 Yükseklik:7.00 m ₺7.746.466,00 ₺232.393,98
        10 ÇANTA -BALABAN 177/137 ARSA 1.576,29 Serbest Yapı Nizamında,2 Kat Konut
        Emsal:0.25 Yükseklik:7.00 m        		 ₺5.201.757,00 ₺156.052,71
        11 ÇANTA -SANCAKTEPE 231/83 ARSA 1000,32 Serbest Nizam 2 Kat Konut E : 0.25 h : 7.00 ₺6.001.920,00 ₺180.057,60
        12 ÇANTA-SANCAKTEPE 450/18 ARSA 1230,00 Serbest Nizam 2 Kat Konut E : 0.50 h : 7.00 ₺9.225.000,00 ₺276.750,00
        13 ÇANTA -SANCAKTEPE 6333/10 ARSA 500,24 Serbest Nizam 2 Kat Konut E : 0.50 h : 7.00 kısmen "taşkına maruz alan" kapsamında kalmaktadır ₺3.001.440,00 ₺90.043,20
        14 GÜMÜŞYAKA 7639/13 ARSA 1170,01 Ayrık Nizam 2 Kat Konut taks : 0.25 kaks : 0.55 ₺8.541.073,00 ₺256.232,19
        15 GÜMÜŞYAKA 9082/2 ARSA 3000,00 Ayrık Nizam 2 Kat Konut E : 0.20 h : 6.50 ₺18.000.000,00 ₺540.000,00
        16 KAVAKLI - İSTİKLAL 5622/91 ARSA 2088,45 Ayrık Nizam 2 Kat Konut taks : 0.15 kaks : 0.30 ₺23.495.062,50 ₺704.851,88
        17 SELİMPAŞA 1205/6 ARSA 402,00 Ayrık Nizam 4 Kat Konut taks : 0.25 kaks : 1.00 ₺6.834.000,00 ₺205.020,00
        2 - İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER
        a) Gerçek kişiler için Kimlik Fotokopisi,
        b) Gerçek kişiler için İkametgâh Belgesi.
        c) Gerçek kişiler Nüfus Kayıt Örneği
        d) Gerçek kişiler için, Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
        e) Gerçek/tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekâletname örneği ve imza sirküleri
        f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.
        g) Taşınmaz için yatırılmış Geçici Teminat Makbuzu veya ilgili Bankadan alınmış Teminat Mektubu
        h) Şartname alındı Makbuzu.
        ı) Tüzel kişiler için Türkiye’de tebligat adres beyanı,
        j) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri
        k) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri
        l) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
        m) Yukarıda b,c şıklarında belirtilen belgeler ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.
        n) İstekliler verecekleri fiyat tekliflerini yazı ve rakamla okunaklı ve anlaşılır bir şekilde belirteceklerdir. Tekliflerde kazıntı ve silinti olmayacaktır. Ayrıca şartnameyi kabul ve taahhüt ettiklerine dair imzalayarak iç zarfa koyacaklardır.
        3- Kapalı teklif zarfları; istenilen belgeler ve fiyat teklifini içerir iç zarfı ile birlikte dış zarfın içine konulacaktır. Belgeler ve iç zarfın içine konulacağı dış zarfları; 21/04/2025 Pazartesi Günü mesai bitimine kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.
        4- İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
        5- Satış İhalesine ait şartname, taşınmazların tapu kayıtları ve imar durumları, ilan edildikten sonra her gün mesai saatleri içerisinde, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir ve ihaleye katılım için 1000,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.
        İlan Olunur
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02202526
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