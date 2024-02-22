Örnek No:55*

T.C. SİLİFKE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/6 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Ortaklığın giderilmesi davası sonucu aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN



Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi, Akarca Mevkii 332 ada 4 parsel ( eski 5312 parsel) sayılı 381,30 m2 miktarlı, tapuda ARSA vasıflı taşınmazdır. Parselin kuzey cephe hattı yola cephelidir. Parsel geometrik olarak yamuk benzeri formata sahiptir. Taşınmazın bulunduğu bölge konut, apart ve otel kullanım fonksiyonlu gelişmiştir. Bölge Orta- Üst gelir grubu tarafından tercip edilmektedir. Taşınmazın alt yapı hizmetlerinden kısmen istifadesi bulunmaktadır. Bölgenin kanalizasyon altyapısı bulunmamaktadır. Taşınmaz D400 karayoluna 530 m, Akdenize 150 m, Silifke İlçe Merkezine 12 km mesafededir. Keşif tarihi itibari ile taşınmaz üzerinde zemin kattan oluşan 1 adet yapı mevcuttur. Bina betonarme yapı tarzında 3A yapı sınıfında inşa edilmiştir. Yapının dış cephesi sıva üzeri akrilik boyalıdır. Giriş kapısı ve iç kapıları ahşap, pencereleri pvc doğramadan imaldir. Banyo ve Wc kapıları pvc doğrama, tüm zeminleri seramik kaplama, iç duvarları ve tavanları akrilik boyalıdır. Banyo ve wc duvarları seramik kaplamadır. Banyo içerisinde klozet ve lavabo mevcuttur. Mutfak dolapları sunta, tezgahı mermerdir. Mutfak hacminin duvarları seramik kaplamadır. Pencere ve Balkon kapılarında demir korkuluklar bulunmaktadır. Balkonlarda korkuluk mevcut değildir. Parsel üzerindeki mevcut yapı 1997 yılında inşa edilmeye başlamış ve 1999 yılında tamamlanmıştır. Keşif tarihi itibari ile 26 yaşındadır. Fen Bilirkişisinin raporuna göre zemin oturumu 131,76 m2, mimari projesi üzerinde yapılan inceleme de 2 adet teras ile birlikte yapının 141.76 m2 alana sahiptir. Parsel üzerinde 8 adet zeytin, 2 adet limon 1 adet portakal ve 1 adet mandalina ağacı bulunmaktadır.

Adresi : Taşucu Mahallesi Palmiye 1 Sokak no. 34 Silifke / MERSİN

İmar Durumu: Silifke Belediye Başkanlığı'nın 15/02/2024 tarih 60869 sayılı yazılarına göre; Taşınmaz Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/10/2023 gün ve 477sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Taşucu Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları içinde, Ticaret-Turizm -Konut Alanı ( TİCTK) Ayrık Nizam 2 Kat Taks=0,30 Kask=0,60 olarak tanımlanmış olup, 1/1000 Ölçekli Taşucu Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarına tabidir.

Kıymeti : 2.781.687,57 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2024 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2024 - 10:13 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 10:13

Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 10:13

20/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.