ŞANLIURFA 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ŞANLIURFA 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN



İ L A N



Dosya No : 2023/208 Esas

KararNo : 2024/465

Karar Tarihi : 19/11/2024



19/11/2024 tarihinde Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık Ramazan ve Sevim oğlu 14/09/1957 İstanbul doğumlu, MUSTAFA KEMAL SÖMER hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda yukarıda tarih ve numarası yazılı karar ile sonuç olarak;

"Sanık Mustafa Kemal SÖMER'in üzerine atılı Dolandırıcılık suçundan eylemine uyan TCK'nın 158/1-f-son maddesi uyarınca takdiren 4 YIL HAPİSve 10.000,00 TL. ADLİ PARA CEZASI İLECEZALANDIRILMASINA" karar verilmiştir.

Sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiş olup 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000üstü bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir. İşbu ilamın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, süresi içerisinde yasal yollara başvurulmadığı taktirde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 03/01/2025