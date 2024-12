(KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İLANI)

SAMSUN-CANİK BELEDİYESİ

1-) İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Canik Belediye Meclisinin 05.11.2024 tarih ve 65 sayılı kararı ile Belediye Encümenimize verdiği yetki gereğince mülkiyeti belediyemize ait Dereler 6082 ada 6 parselde kat karşılığı ticaret + konut inşa edilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle ihale edilecektir.



Mahalle Ada/

Parsel Alanı (m²) Hisse Durumu İmar Durumu Dereler 6082 Ada

6 Parsel

6.208,90 m² Tam

Ticaret + Konut Alanı

Emsal= 1.80

Yençok 10 Kat



2-) ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER: İhale Şartnamesi mesai saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığında temin edilebilir.

3-) İHALENİN YAPILACAĞI TARİH-SAAT-YER / ADRES: Samsun Canik Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Adres: Canik Belediye Başkanlığı Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No:1 55080 Canik/SAMSUN 30.12.2024 Pazartesi günü saat: 10.30 ’da yapılacaktır.

4-) İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI : Samsun ili Canik ilçesi Dereler Mahallesi 6082 Ada 6 Parselde 6.208,90 m2 alana sahip taşınmaz üzerine kat karşılığı ticaret + konut olarak bir bütün halinde inşa edilecektir.

Paylaşım; yaklaşık % 33,33 oranında olup bu şartnamenin eki olan mahal listesinde Belediye sütununda işaretli bağımsız bölümleri idareye bırakmak suretiyle yapılacaktır. Ayrıca idare mahal listesinde belirtilmemiş proje aşamasında kottan doğabilecek olan bütün bağımsız bölümlere idare 1/3 oranında hissedar olacaktır.

İhale bunun üzerine verilecek nakit Türk Lirasını en çok teklif eden istekli üzerinde bırakılacaktır. Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümler üzerine teklif edilecek nakitin muhammen bedeli 100.000,00 TL’dir. Açık artırma bu bedel üzerinden başlayacaktır. İhale üzerinde kalan istekli ilave olarak belirlenen muhammen bedelin tamamını ve diğer giderleri onaylanan ihale kararının yükleniciye tebliğ edildiği tarihten itibaren 15(onbeş) içerisinde ödeyecektir.

5- TAHMİNİ BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ: Başkanlık Makamının 09.01.2023 tarih ve 28142 sayılı Olur’u ile oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonu Raporuna göre;

Toplam inşaat alanına göre (16.014,00 m2) İnşaat ve Çevre Düzenleme Bedeli toplamı yaklaşık maliyet bedeli olarak alınmış olup buna göre, İnşaat Yaklaşık Maliyet (Takribi bedel) 299.461.800 TL (İki yüz doksan dokuz milyon dört yüz altmış bir bin sekiz yüz lira)’dir.

Arsa m2 birim fiyatı 6.000,00 TL’den toplam 37.253.400,00 TL (Otuz yedi milyon iki yüz elli üç bin dört yüz lira)’dir.

Artırıma esas nakit bedel 100.000,00 TL (Yüz bin lira)dır

Buna göre toplam yaklaşık maliyet, inşaat yapım bedeli+arsa bedeli+arttırıma esas bedelin toplamı olan 336.815.200,00 TL (Üç yüz otuz altı milyon sekiz yüz on beş bin iki yüz lira)’dır.

Geçici teminat bedeli yaklaşık maliyet; inşaat yapım bedeli+arsa bedeli+muhammen bedelin toplamının % 3’ü olan 10.104.456,00 TL (On milyon yüz dört bin dört yüz elli altı lira)’dır.

En geç 30.12.2024 Pazartesi günü saat: 10.30’ a kadar, işin adını belirtilerek geçici teminatlarını yatırmış olmaları gerekmektedir.

6-) İSTENEN BELGELER:

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

a-Nüfus cüzdanı sureti

b-İkametgah Belgesi (Şirketlerde aranmaz)

c-Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge

ç-Geçici teminat makbuzu veya mektubu

d-Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi

e-İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine borcu olmadığına dair belge

f- İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname.

g-Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve halihazırda faaliyette

bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.

ğ-İsteklinin tüzel kişi olması halında tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve

imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

h-İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.

ı- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza sirkülerinin vermesi.(İhalenin yapıldığı yıla ait)

i- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.

j- İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)

k-Adli Sicil Kaydı

l-Ihale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

m-İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek (şartname ekinde sunulan) “Yer Gördü Belgesi”,

n- İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam edeceğine dair taahhütname

1 adet Mimar veya İnşaat Mühendisi



o-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir.

7-)TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER:

Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi, İlkbahar Sokak No:1, 55080 Canik/SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

8-) İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.)

Kamuoyuna duyurulur.