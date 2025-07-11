SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı fotokopileri (İhale esnasında T.C kimlik kartı istekli yanında bulunduracaktır.) İsteklilerin, İhale başvuru tarihi itibari ile en az 2 (iki) yıldır Samsun kentinde ikamet ediyor olduğuna dair Nüfus İdarelerinden veya e-Devlet sistemi üzerinden alınmış Tarihçeli “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgeleri”, İsteklilerin, Türkiye’de tebligat için yazılı olarak adres göstermeleri, (Ulaşım Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.) İsteklilerin, İmza Sirküleri (Noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküleri), İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, İsteklilerin Büyükşehir Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair resmi nitelikli belge (Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğü’nden, ihale tarihine kadar 15 günü geçmeyecek şekilde alınmış olmalıdır.) İsteklilerin, 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair resmi nitelikli belge. (https://ekap.gov.tr/EKAP/Yasaklilik/YasakliSorgu.aspx) adresinden sorgulanıp alınacaktır. 2886 Sayılı D.İ.K’nun 6. maddesinde yazılan şahıslar ile ihalelere katılmaktan yasaklı kişiler, gerek doğrudan ve gerekse bir vekili aracılığı ile ihaleye giremezler. Bu hükümlere aykırı hareket edenler, ihale üzerinde kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılan teminat gelir kaydedilir.

İsteklilerin geçici teminatın ödendiğini, gösteren makbuz (Şartnamenin 4. maddesinde belirtilmiştir; 2886 Sayılı D.İ.K. ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler olmalıdır.) (.) (İhale geçici teminatın ödendiği makbuz, İhalenin yapılacağı gün saat 12:00’a kadar alınmış olmalıdır.) İsteklilerin İhale Şartnamesi ile 14.02.2020 tarih ve 46 sayılı Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan Ticari Taksi Yönetmeliğini okuyup aynen kabul ettiklerine dair yazılı belge, (Ulaşım Dairesi Başkanlığından temin edilecektir. En az “B” sınıfı sürücü belgesi, İsteklinin, ihaleyi kazanması durumunda ilgili meslek odasına kayıt olacağına dair noterden tasdikli taahhütname,

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2025 tarih ve 111 sayılı kararı gereği; Samsun Kenti Atakum, İlkadım ve Canik İlçesinde faaliyet göstermek üzere Ticari Taksi Plakasının- UKOME’nin 25.06.2021 tarih, 2021/8 sayılı ve 27.11.2024 tarih 2024/12-11 kararı ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2021 tarih 282 sayılı ve 14.03.2025 tarih ve 111 kararı gereği "Atakum İlçesi, Körfez Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı, SBB Kültür Turizm A.Ş. Hizmet Binası Önü',araçlıknda,Araçlık Taksi Durak yerlerininİhale Şartnameleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü Merkez veznesineyatırılarak alınacak makbuz aslının ibrazı karşılığında, Ulaşım Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.tarihinde, P, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda bulunabileceklerdir.İlçesinde faaliyet gösterecek ticari taksi plakalarınınmuhammen kiralama bedeliveTaksi Durak yerinde 10 yıl müddetle çalışacak taksilerin her birinin durak yerinin ilk yıl kira bedeli KDV Hariçolup, Sonraki yıllar durak kira bedeli peşin olarak KDV Dahil Muhammen Bedele TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranına göre ilave edilerek alınacaktır.-Geçici teminat, muhammen bedelin %3’ü olup her birinin KDV Hariç’dir.İlçesinde faaliyet gösterecek ticari taksiTaksitler sözleşmenin imzalandığı tarih dikkate alınarak birbirini takip eden aylarda (Vade tarihi hafta sonu veya resmi/dini tatile denk gelmesi durumunda takip eden ilk iş gününde) Samsun Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine ödenecektir., Araç Durak Yerleri ilk yıllık ihale bedeli sözleşme imzalama süresi içerisinde;Sonraki yıllar durak kira bedeli peşin olarak KDV dahil Muhammen Bedele TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) artış oranına göreilave edilerek, sözleşme imzaladığı ay içerisinde idarenin Veznelerine öder.H. İsteklilerin Adli makamlardan alınmış “m” ibareli, onaylı Adli sicil kaydıbelgeleri, (Türk Ceza Kanununun 5237 Sayılı maddelerinin; 81, 82, 102, 103, 104, 105,109, 141, 142, 155, 157, 158, 161, 179, 188, 190, 191, 204, 207, 226, 227, 235, 236, 247, 250,252, 282, 302, 309, 311, 312, sayılı maddeleri; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35.Maddesi ve Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen “mesleki saygınlık”hallerinden sabıka kaydının bulunmaması)İ. İsteklilerin ihale dokümanı bedelinin İdareye ödendiğini gösteren makbuz, (İhale dokümanıbedeli İhalenin yapılacağı gün saat’a kadar makbuz alınmış olmalıdır.)N. İsteklinin, Ticari Taksi Yönetmeliği uyarınca“Ticari Araç Tahsis Belgesi” alma şartlarını sağlayacağını ( Alma şartları; İlgili SGK Müdürlüğünden alınan ve onaylanmış sigortalı olarak çalışmadığına dair belge, Vergi Dairesinden alınan Vergi mükellefiyeti bulunmadığına dair belge, en az B sınıfı sürücü belgesi istenecektir.) ve “Ticari Araç Tahsis Belgesi” alacağına dairtasdikli taahhütname,11- İhale İsteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacak olup, artırımların işi uzatacağının anlaşılması durumunda isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. İhaleden çekilmiş olanlar yazılı teklif veremezler.-Talipler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklardır.- İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1. fıkrasında belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif kabul edilir.-Ayrıca talipliler ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleriniadresine iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler mazeret kabul edilmez.- Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.-Üzerine ihale kalmadığı sürece, istekliler girmek istedikleri durakların ihale doküman bedeli ve geçici teminat bedelini ödeyerek, diğer yerlerde çalışacak araçlar için araç durak yerinin kiralanması ihalesine katılmaya devam edebileceklerdir. Üzerinde ihale kalan isteklinin başka bir yer için ayrıca ihaleye katılamayacağı ilan olunur.