SALİHLİ 1. AİLE MAHKEMESİ

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T.C. SALİHLİ 1. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/145 Esas

KARAR NO : 2023/553 Karar

DAVALI : 1- YILMAZ SEMİZ - TC.K.No:45535638526 Sağlık Mahallesi Şehit Polis Yüksel Özdemir Caddesi No:29 K:2 Salihli/ MANİSA



Kayyım Meral Yılmaz tarafından aleyhinize açılan Babalık (Soybağının Reddi) davasının yapılan yargılaması sonunda mahkememizin 25/10/2023 tarihli gerekçeli kararında:

"Davanın KABULÜ ile; Manisa İli, Selendi İlçesi, Yenice Mah/Köy C:44 H:7 BSN:202'de nüfusa kayıtlı 39763827128 T.C Kimlik numaralı AHMET SEMİZ'in nüfus kayıtlarında babası olarak görünen aynı yer BSN:93'te nüfusa kayıtlı 45535638526 T.C Kimlik numaralı YILMAZ SEMİZ ile olan SOYBAĞININ REDDİNE" karar verilmekle, iş bu ilanın yayımlanmasından itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf yoluna başvurabileceğiniz, ilanen tebliğ olunur.