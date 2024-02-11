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        SALİHLİ 1. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.02.2024 - 00:00
        İLAN
        T.C. SALİHLİ 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/145 Esas
        KARAR NO : 2023/553 Karar

        DAVALI : 1- YILMAZ SEMİZ - TC.K.No:45535638526 Sağlık Mahallesi Şehit Polis Yüksel Özdemir Caddesi No:29 K:2 Salihli/ MANİSA


        Kayyım Meral Yılmaz tarafından aleyhinize açılan Babalık (Soybağının Reddi) davasının yapılan yargılaması sonunda mahkememizin 25/10/2023 tarihli gerekçeli kararında:
        "Davanın KABULÜ ile; Manisa İli, Selendi İlçesi, Yenice Mah/Köy C:44 H:7 BSN:202'de nüfusa kayıtlı 39763827128 T.C Kimlik numaralı AHMET SEMİZ'in nüfus kayıtlarında babası olarak görünen aynı yer BSN:93'te nüfusa kayıtlı 45535638526 T.C Kimlik numaralı YILMAZ SEMİZ ile olan SOYBAĞININ REDDİNE" karar verilmekle, iş bu ilanın yayımlanmasından itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf yoluna başvurabileceğiniz, ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01981663
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