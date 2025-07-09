SAKARYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

İdari Yap. No : 2024/125

03/07/2025



İ L A N



SAKARYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN

5271 Sayılı Kanun'un 94/3 maddesince Taahhüdün Yerine Getirilmemesi eyleminden, kabahatli Ercan ve Fatma oğlu, 12/02/1997 doğumlu Masum DEMİR hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 04/09/2024 tarih, 2024/125 defter numaralı ve 2024/108 karar numaralı idari yaptırım kararı ile, hakkında yakalama emri bulunan kabahatli Masum DEMİR'in 30/04/2024 tarihinde yakalandığı ve günün nöbetçi savcısı talimatı ile 03/05/2024 gününe kadar taahhüd verilerek aynı gün serbest bırakıldığı ancak kabahatlinin taahhüdü imzaladığı halde ifade için gelmediği ve üzerine atılı kabahat eylemini işlediği, kabahatli Masum DEMİR'in 5271 sayılı CMK'nın 94/3 maddesi uyarınca taahhüdü ihlal eylemiyle ilgili olarak 4.809,00 TL idari para cezası ile cezalandırıldığı, kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde yetkili ve görevli Sulh Ceza Hakimliğine itiraz hakkının bulunduğunun kararın tebliği sureti ile ihtarına karar verildiği ancak verilen kararın kabahatlinin beyan ettiği adreste tebliğ edilemediği, yeni adresinin tespit edilemediği, adres kayıt sisteminde de kayıtlı adresi olmadığı anlaşıldığından; Kararın 7201 sayılı kanunun 28 ve 29. maddesi gereği Türkiye genelinde yayımlanan ve trajı 100.000'in üzerinde bulunan bir gazetede ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlam Kurumu İlan Portalında ilan yoluyla tebliğine, aynı kanunun 31. Maddesi gereğince ve son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın kabahatliye tebliğ edilmiş sayılmasına ve yukarıda belirtilen yasal sürede itiraz edilmediği taktirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.