PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2021/337 Esas

KARAR NO : 2023/268

Mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Davanın KABULÜNE,

1- Dava konusu, Sakarya İli, Pamukova İlçesi, Bayırakçaşehir Mahallesi, 153 Ada, 140 parselde kayıtlı taşınmazın, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün maliki bulunduğu 41/96 hissesinin (293.10 m2) kısmı yönünden Kamulaştırma talebinin REDDİNE,

2-Dava konusu, Sakarya İli, Pamukova İlçesi, Bayırakçaşehir Mahallesi, 153 Ada, 140 parsel sayılı taşınmazın, 393,18 m2yüzölçümlü kısmının davalılar adına olan tapu kaydının İPTALİ ile davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tapuya KAYIT ve TESCİLİNE,

3-Dava konusu taşınmazın393,18 m² yüz ölçümlü kısmının kamulaştırma bedelinin 124.036,49 TL olarak TESPİTİNE,

4-Acele kamulaştırma dosyası ile ödenen 67.953,53 TL'nin tespit edilen kamulaştırma bedelinden mahsup edilmesiyle bakiye 56.082,96 TL fark kamulaştırma bedelinin tapu sicilindeki takyidatlar bedele yansıtılmak suretiyle tapu maliki olan davalılara tapudaki payları oranında derhal ödenmesine,

Sayın Dahili Davalı Arzu Gülay ve Gülsevin Gülay; bilinen son adresinize Mahkememizce gerekçeli kararın ve kurumca verilen istinaf başvuru dilekçesinin tebliği için defaten davetiye çıkarılmış olup, adres kayıt sistemine kayıtlı adresinizin bulunmaması sebebiyle tarafınıza usulüne uygun tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle gerekçeli karar evrakı ile kurumca verilen istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 31/1 maddesi uyarınca işbu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tarafınıza tebligat yapılmış sayılacağından; ilan tarihini takip eden sekizinci günden itibaren başlayacak, itibaren iki (2) haftalık yasal süre içerisinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/10/2024