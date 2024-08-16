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        OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 17.08.2024 - 00:00
        OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
        9 ADET GAYRİMENKUL SATILMASI İŞİ


        Aşağıda listede belirtilen; Osmangazi Belediyesi’ne ait Gündoğdu Mahallesinde bulunan arsaların satılması işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

        1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 11772 ada 2 parselde bulunan arsa nitelikli (698,74 m²) gayrimenkulün satılması işi;

        Tahmini Satış Bedeli: 3.843.070,00 TL
        Geçici Teminat Miktarı: 115.293,00 TL

        1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 11772 ada 4 parselde bulunan arsa nitelikli (749,38 m²) gayrimenkulün satılması işi;

        Tahmini Satış Bedeli: 4.121.590,00 TL
        Geçici Teminat Miktarı: 123.648,00 TL

        1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 11773 ada 1 parselde bulunan arsa nitelikli (801,09 m²) gayrimenkulün satılması işi;

        Tahmini Satış Bedeli: 4.405.995,00 TL
        Geçici Teminat Miktarı: 132.180,00 TL

        1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 11773 ada 3 parselde bulunan arsa nitelikli (800,57 m²) gayrimenkulün satılması işi;

        Tahmini Satış Bedeli: 4.403.135,00 TL
        Geçici Teminat Miktarı: 132.095,00 TL

        1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 11773 ada 4 parselde bulunan arsa nitelikli (692,76 m²) gayrimenkulün satılması işi;

        Tahmini Satış Bedeli: 3.810.180,00 TL
        Geçici Teminat Miktarı: 114.306,00 TL

        1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 11774 ada 1 parselde bulunan arsa nitelikli (772,85 m²) gayrimenkulün satılması işi;

        Tahmini Satış Bedeli: 4.250.675,00 TL
        Geçici Teminat Miktarı: 127.521,00 TL

        1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 11774 ada 2 parselde bulunan arsa nitelikli (713,59 m²) gayrimenkulün satılması işi;

        Tahmini Satış Bedeli: 3.924.745,00 TL
        Geçici Teminat Miktarı: 117.743,00 TL

        1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 11774 ada 3 parselde bulunan arsa nitelikli (830,54 m²) gayrimenkulün satılması işi;

        Tahmini Satış Bedeli: 4.567.970,00 TL
        Geçici Teminat Miktarı: 137.040,00 TL

        1. Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 11774 ada 4 parselde bulunan arsa nitelikli (654,63 m²) gayrimenkulün satılması işi;

        Tahmini Satış Bedeli: 3.600.465,00 TL
        Geçici Teminat Miktarı: 108.014,00 TL


        İhalenin Yapılacağı Yer: Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
        İhale Tarih ve Saati: 29.08.2024 Perşembe Günü Saat: 14.00
        Evrakları Sunma Tarih ve Saati: 28.08.2024 Çarşamba Günü 17.00’a kadar

        İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar:
        Gerçek Kişiler;
        a) Nüfus Kayıt Örneği
        b) İkametgah Belgesi
        c) Tebligat için yazılı adres beyanı
        d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
        e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname
        f) Noter tasdikli imza beyanı ya da sirküsü
        g) Adli sicil kaydı
        h) İhale tarihi itibari ile Fotoğrafçılar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge
        i) İhaleden yasaklı olunmadığına dair yazılı beyan

        Tüzel Kişiler;
        a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, noter tasdikli imza sirküsü
        b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
        c) Ticaret Sicil Gazetesi
        d) Geçici teminat bedellerini yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
        e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname
        f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri, Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
        g) Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü
        h) İhale tarihi itibari ile Fotoğrafçılar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge
        i) İhaleden yasaklı olunmadığına dair yazılı beyan

        Not: İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan ve hakkında ihalelere katılmaktan yasaklılık kararı verilmemiş olan istekliler katılabilir.
        Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine ya da Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70 hesabına yapılabilir.
        İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. Şartname satış bedeli: 500,00.-TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
        Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan Olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02075672
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