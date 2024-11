ORDU VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

ORDU VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN

I (a) GRUBU KUM VE ÇAKIL MALZEMESİ SATIŞ İHALE İLANI

1- İlimiz Mesudiye İlçesi Güzle Mahallesi sınırları içerisinde Boztepe HES Regülatörü rezervuar (göl alanı) alanında yapılan temizlik sonucu ortaya çıkan ve 1)Y:389239-X:4486178, 2)Y:389229-X:4486142 , 3)Y:389257 - X:4486067 , 4)Y:389272 - X:4486017, 5)Y:389279 - X:4485978 , 6)Y:389186- X:4485698, 7)Y:389247 - X:4485600 , 8)Y:389261 - X:4485494 9) Y:389258 X:4485479 10) Y:389253 X:4485481, 11) Y:389231 X:4485607 12) Y:389170 X:4485702, 13) Y:389253 X:4486000 14) Y:389252 X:4486021 15) Y:389221 X:4486142 16) Y:389230 X:4486180 temsili koordinatlarda bulunan karışık halde 27.000 m³ kum-çakıl (tüvenan) malzemesi KDV hariç 4.923.180,00.-TL muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Artırma Usulü İhale ile satışa çıkarılacaktır.

İLÇE MİKTARI MUHAMMEN BEDEL ASGARİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ MESUDİYE 27.000 m3 4.923.180,00.-TL+KDV 147.695,40.-TL 04.12.2024 14.00

2-Karşıyaka Mahallesi Atatürk bulvarı No:336/D Kat :2 Altınordu/ORDU adresindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda 04/12/2024 tarihinde Çarşamba Günü saat 14.00’te Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünce (İhale Komisyonu) yapılacaktır.

3-İhale Dosyası ve Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Karşıyaka Mah.Atatürk Bulvarı No:336/D Kat:2 Altınordu/ORDU adresindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Binası Kat:2 Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde görülebilir ve 30.000,00.-TL karşılığında satın alınabilir. Ziraat Bankası Ordu Şubesindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait TR64 0001 0002 1768 0710 8150 03 IBAN numaralı hesabına yatırılması gerekmektedir.

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

4.1-Gerçek Kişi Olması Halinde;

a) T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı sureti,

b) Tebligat için kanuni yerleşim yeri ikametgah belgesi (e devlet kaydı olabilir) ve (telefon varsa faks numarası ile elektronik posta adresi) belirtilecektir.

c) İmza beyannamesi (Noter Onaylı)

d) Başka bir kişi adına ihaleye iştirak edeceklerin Noterlikçe onaylı Vekaletnamesi ile imza beyannamesi,

e)İhale şartnamesinde belirtilen şartları kabul ettiğine ilişkin şartnamenin her sayfası imzalı sureti ve ekleri.

f) İhale konusu işe ait Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

g) İhale dökümanının alındığına dair banka makbuzu.

4.2.-Tüzel Kişi olması halinde;

a) Şirketin kuruluş statüsünü son yönetimini gösteren Ticaret Sicil gazetesi aslı veya noter onaylı sureti

b)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odası veya meslek odası belgesi.

c) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir Belge (onaylı)

d) Tebligat için adres beyanının (telefon, varsa faks ve e-mail adresi belirtilecek) verilmesi.

e) İhaleye tüzel kişilik adına, yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ve imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletnamesi ve imza beyannamesi,

f) İhale konusu işe ait Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

g) İhale şartnamesinde belirtilen şartları kabul kabul ettiğine ilişkin şartnamenin her sayfası imzalı sureti ve ekleri.

h) İhale dokümanının alındığına dair banka makbuzu.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda belirtilen belgeleri 04.12.2024 Çarşamba günü ihale saati olan 14.00’e kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğüne (ihale komisyonuna) işin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde teslim etmesi veya Kargo / Posta ile müracaatta bulunması gerekmekledir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ile kargo ya da postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.

6-2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde yazılı şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girmiş ve girenin üzerine ihale kalmış ise ihale bozularak, sözleşme yapılmış ise sözleşme bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.

7-İhaleyi alan gerçek veya tüzel kişi sözleşme imzalamaz ise; imzalamayan gerçek kişi veya tüzel kişi haklarında 2886 sayılı Kanunun 84. Maddesine göre işlem yapılacak ve işin tekrar ihale edilmesi halinde ihaleye katılamayacaklardır

8-İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihale yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

9-İhaleyi kazanan gerçek veya tüzel kişi sözleşme bedelinin %6’sı tutarında kesin teminat yatıracaktır.

10-Satışı yapılacak I (a) Grubu Maden (Dere Malzemesi-kum-çakıl) ile ilgili her türlü vergi, KDV, resim ve harçlardan dolayı doğacak olan masraflar ihaleyi alan gerçek veya tüzel kişiye aittir.

11-Söz konusu malzemenin nakli için sözleşmeden itibaren 3 (üç) aylık süre tanınmıştır. İhaleyi alan gerçek veya tüzel kişi, stoklanmış malzemenin nakliyesini kendileri sağlayacaklardır. İLAN OLUNUR.