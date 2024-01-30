T.C. NİZİP AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/354 Esas



DAVALI : MEHMET KUDRET KARAKÖSE Alaattin Mah. Yeni Devlet Hastanesi Civarında Kurulu Olan Bursa Knteyner Kent Konteyner No:131 Antakya/HatayAntakya/ HATAY



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından;

Ön incelemesi tamamlanan dosyada önümüzdeki celse tahkikata geçilmesine,HMK'nın 147 , 186. Maddeleri uyarınca taraflarca bildirilen delillerin toplanarak tahkikatın tamamlanacağı hususu göz önünde bulundurularak sözlü yargılama celsesine geçileceğine, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında karar verileceği hususunda ihtarat ve hatırlatma yapılmasına, bu nedenle duruşmanın 26/03/2024 günü saat 11:55 bırakılmasına karar verildiğinden ön inceleme duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.