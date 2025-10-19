MUĞLA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

MUĞLA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/108

KARAR NO : 2025/243

Mahkememizde Müjde Kanat vekili Av. Berat Saydam tarafından davalılar Arife Kanat vs. aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasında; davalılar Gülayşe Aracı ile Şenay Sarıoğlu'na tüm araştırmalara rağmen karar tebliği yapılamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkememizden verilen 03/02/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile;HÜKÜM :

"1-Davanın KABULÜNE, dava konusu Muğla ili Ula ilçesi Gölcük mahallesi 105 ada 1 parsel ve aynı yer 245 ada 14 parsel ve aynı yer 245 ada 15 parsel ve aynı yer 245 ada 17 parsel sayılı taşınmazların aynen taksim ve ifrazının mümkün olmadığı anlaşılmakla, bu taşınmazların taraflar arasındaki ortaklığının tapu kaydındaki hisseleri oranında SATIŞ SURETİ İLE GİDERİLMESİNE,

2-Satışın açık arttırma sureti ile aleni olarak yapılmasına,

3-Satışın satış memurluğunca yapılmasına,

4-Satış parasının tapu kaydındaki hisseleri oranında hissedarlarına paylaştırılmasına," karar verilmiştir.

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere davalılar Gülayşe ARACI ile Şenay SARIOĞLU'na ilanen tebliğ olunur.