Örnek No:55*

T.C.

MİLAS

İCRA DAİRESİ

2023/4198 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/4198 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İl, Milas İlçe, SELİMİYE Mahalle/Köy, Dedekuyusu Mevkii, 166 Ada, 128 Parsel, Alacaklı vekilin ...

Adresi : Selimiye Mahallesi Milas Muğla Milas / MUĞLA

Yüzölçümü : 3.385,44 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 18.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 10:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2024 - 10:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 10:23

10/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.