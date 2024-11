MENDERES VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1- Gayrimenkulün bulunduğu mahalle, cadde, sokak, kapı ve daire numarası:

İzmir ili Menderes İlçesi Oğlananası Atatürk Mah. Estim Metal İşleri Sanayi Sitesi 4. Cad. No:145 ve 147

2- Gayrimenkulün durumu, tapu kaydı, varsa kadastro çapı, evsafı ile hususi vasıfları, müştemilat ve eklentileri: Taşınmaz İzmir ili Menderes İlçesi Oğlananası Mah. 322 Ada 9 Parselde 19330/32719 hisse oranında kayıtlı olup Oğlananası Atatürk Mah. Estim Metal İşleri Sanayi Sitesi 4. Cad. No:145 ve 147 adresinde bulunmaktadır. Menderes ilçesinin çeperinde yer alan taşınmaza özel araçla ulaşım sağlanabilmektedir. Yakın çevresinde, sanayi yapıları, ticari binalar ve tarım arazileri yer almaktadır. Bölge Menderes Belediyesi sınırları içerisinde yer almakta olup tamamlanmış alt yapıya sahiptir. Ana gayrimenkul 981,57m² alanlı arsa üzerinde 2 adet yapı ve sundurmalar bulunmaktadır. Yapılar bitişik nizamda, prefabrik betonarme yapı tarzında inşa edilmiştir. C tipi bina onaylı mimari projesine göre, zemin ve batar kat olmak üzere toplam 2 kattan oluşmaktadır. C tipi bina onaylı projesine göre 220m² zemin+113m² batar kat toplam 333m² alanlıdır. C1 tipinin projesinin numarataj krokisinde yazan alanlara göre 106m² zemin+56m² batar kat toplamı 162m² alanlıdır.

3- Gayrimenkul üzerindeki mükellefiyetler ve henüz vadesi gelmemiş rehinler:

Tapu takyidatında Menderes Vergi Dairesi Müdürlüğü ve muhtelif İcra Dairelerinin haczi bulunmaktadır. Satış halinde tüm hacizler ve ipotekler kaldırılacaktır.

4- Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç değer: 981,57m² alanın 19330/32719 hissesine isabet eden tutar 13.000.000.00TL(onüçmilyon) (KDV, Damga Vergisi ve Tapu Alım Harcı alıcıya aittir)

5- Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı: Gayrimenkule biçilen rayiç değerin %7,5 nispetinde olan 975.000.00TL tutarında teminat alınması gerekmektedir.

Teminat olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10. maddesinin 1-4 üncü bentlerinde yazılı bulunan; para, bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksaniyle değerlendirilir." kabul edilecektir.

6- Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer, gün ve saat: İzmir Defterdarlığı Konak Mah. Cumhuriyet Bulvarı No: 7 Kat : 7 Konak/İZMİR adresinde 03.12.2024 salı günü Saat: 11.00 de yapılacaktır.

7- İlgilenenler Gayrimenkul Satış şartnamesini Menderes Vergi Dairesi Müdürlüğünden alabileceklerdir

8- Gayrimenkul satış ihalesine katılmak isteyenler belirtilen teminat tutarını Menderes Vergi Dairesi Müdürlüğünün Ziraat Bankası Menderes şubesindeki TR 4300 0100 0791 0867 4414 5001 iban numarasına veya dairemiz veznesine yatırılarak Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun/dekontun 03/12/2024 Salı günü, saat 10.00’ a kadar Satış Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.

Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecektir. Malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülükler teminattan mahsup edilecek ve mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

9- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılarak; gayrimenkul, aynı mahalde, 10/12/2024 tarihinde aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.

10 - İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler Menderes Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaat edebilirler.