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        MENDERES SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 06.03.2024 - 00:00
        MENDERES SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
        TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİ GEREĞİ AÇILDIĞINA DAİR İLAN

        Dereköy Mah. 807 Sok. N.47 Menderes/İZMİR adresinde mukim 48418332542 TC Kimlik nolu Mehmet SEVİM ' in terekesinin Germencik Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/12/2021 tarih ve 2021/799 Esas 2021/802 Karar sayılı kararı ile murisin mirasçılarının reddettiğinin tespit ve tesciline, Menderes Sulh Hukuk Mahkemesinin de 14/07/2023 tarih ve 2022/18 tereke sayılı kararı ile iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir. Keyfiyet; İİK' nun 166. Maddesi gereğince ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01994932
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