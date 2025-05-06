İLAN

MENDERES 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'DEN

Sayı :2024/293 Esas

30.04.2025

Mahkememizde açılan ortaklığın giderilmesi dosyası gereğince;

Davalılar 12953046370 TC kimlik numaralı Neile Çalış ve 10466519978 TC kimlik numaralı Ayten Yemiş'in mahkememizce tüm aramalara rağmen adreslerinde bulunamadığından ve yargılama aşamasında da herhangi bir tebligat yapılmadığından Mahkememizce yapılacak olan tebligatların ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememizin 2024/293 esas sayılı dosyasında dava dilekçesi ile dava konusu, İzmir İli, Menderes İlçesi, Ahmetbeyli Mah. 208 ada, 15 parsel sayılı tarla niteliğindeki taşınmazın ortaklığın satış suretiyle giderilmesinin talep olunduğunun ve bu nedenle duruşmanın 16/06/2025 günü saat 11:00 bırakılmasına karar verildiğinin davalılar Neile Çalış ve Ayten Yemiş'e Tebligat kanununun 28,29,30,31.maddeleri gereğince tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğine, işbu kararın Gazete ilanından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.