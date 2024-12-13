MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Üniversitemizin Göztepe, Mehmet Genç ve Recep Tayyip Erdoğan Külliyelerinde bulunan 220 m²'lik alanın Elektrikli Ulaşım Aracı (Elektrikli Scooter) park alanı olarak sözleşme tarihinden itibaren 3 yıl süre ile kiralanması

221.920,00-TL

6.657,60 TL

30.12.2024 Pazartesi Günü

Saat 11:00