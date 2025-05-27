MANİSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN



İLAN

Davacı Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazın kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel maliki/malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve davacı kurum adına tescili davası açıldığı ve açılan davanın duruşmasının 27/06/2025 tarihinde yapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın10. maddesi gereğince ilan olunur.13.05.2025

ESAS NO: 2025/195 Esas

TAŞINMAZ BİLGİSİ: Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Muradiye mahallesi,139 ada, 5parsel sayılı taşınmaz

KAMULAŞTIRILMAK İSTENEN KISIM: Taşınmazın tamamı

MALİKLERİ: 1-Recep Uyar TCKN: 300******84

2-Ömer Uyar TCKN: 300******12