T.C.

MANİSA

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/31 Esas 30/01/2024

İ L A N

Davacı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açtığı davada, Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 2233 Ada 1parsel sayılı taşınmaz maliklerinden Ahmet Kocalı şahsın TMK 588. Maddesi gereğince gaipliğine, Manisa 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2009/1580 Esas, 2009/1787 Karar sayılı kararı, Manisa 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2007/303Esas, 2010/11490 Karar sayılı kararı ile temsil ve yönetim kayyımı atandığını, TR25 0021 1000 0005 6111 9001 50 IBAN numaralı hesapta değerlendirilen meblağın Hazineye intikaline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir. İAhmet Kocalı ile ilgili bilgi ve görgü sahibi olan şahısların ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize müracaat etmeleri, edilmediği taktirde bu şahsın GAİPLİĞİNE karar verileceği ilan olunur. 30/01/2024