Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        MANİSA 2.SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

        İlandır
        Giriş: 20.10.2025 - 00:00
        İLAN

        MANİSA 2.SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

        DOSYA NO:2023/1450


        Davacı , HAYDAR KILIÇ ile Davalılar , AHMET MERSİN, ALPER KANDEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;
        Karar gereğince;"Manisa ili Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi, Fabrika T. mevki, 912 ada 66parsel,25.740,00m² tapuda tarla niteliğinde kayıtlı taşınmazın TAPU KAYDINDAKİ TAKYİTLERİ İLE BİRLİKTE SATIŞI SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE, Satış bedelinin tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki payları oranında paydaşlara taksim ve tevzine,Satışın İİY'nın AÇIK ARTIRMA USULÜNE GÖRE YAPILMASINA, Satış Memuru olarak Mahkememiz Yazı İşleri Müdürü'nün görevlendirilmesine, Satış bedeli üzerinden binde 11,38 oranında nisbi harç alınmasına, Kararın İcra İflas Yasası'nın 28 maddesi gereğince Manisa Tapu Sicil Müdürlüğü'ne yazı ile bildirilmesine, Davacının yaptığı 262,30 TL dava açılış harcı ile yatırılan gider avanslarından kullanılan 31.956,80 TL olmak üzere toplam 32.219,10 TL yargılama giderinin paydaşlara payları oranında aidiyetine,Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 28.500,00 TL maktu vekalet ücretinin taraflardan payları oranında alınarak davacıya verilmesine, Davalı SONER NUR kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 28.500,00 TL maktu vekalet ücretinin taraflardan payları oranında alınarak bu davalıya verilmesine, Dair; Kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalıların yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı" kararı 7201 sayılı yasanın 29.30. ve 31. maddesi hükümlerine göre ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yukarıdaki davalılara tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar ve ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02315504
        Yazı Boyutu