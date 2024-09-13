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        MANAVGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.09.2024 - 00:00
        İLAN
        MANAVGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        ESAS NO : 2023/77 Esas


        Davacı , Emine ÜNAL ile Davalı , Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
        Dava konusu Antalya ili, Manavgat ilçesi, Aksaz mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Doğusu Arazi Yolu, Batısı 138 ada 94 parsel, Güneyi138 ada 92 parsel, Kuzeyi Tapulama Harici Alan ile çevrili iki parçadan oluşan toplam 1.211,86 m²'lik taşınmazın mülkiyetinin davacılar adına tapuya tescili talep edildiğinden; Yukarıda mevkii ve sınırları yazılı bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden herhangi bir kişi veya kurum var ise iş bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize müracaat etmeleri ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02089058
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