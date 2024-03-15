Örnek No:55*

T.C.

MANAVGAT

1. İCRA DAİRESİ

2023/2659 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2659 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz , Antalya İli, Manavgat İlçesi, Çağlayan Mahallesi, Hastane Caddesi, No:66,Kat:4, Daire No:9 adresinde bulunmaktadır. Bağımsız bölümün üzerinde bulunduğu 1099 ada 2 parsel numaralı taşınmaz Manavgat İlçesi, Çağlayan Mahallesi'nde, Hastane kavşağı'nın 200m kadar kuzeydoğusunda, Hastane Caddesi (Şelale Yolu) üzerinde ve bu yola kuzeybatı yönden cepheli durumda olup, yaklaşık kuş uçuşu olarak Manavgat Belediyesi'ne 900m, Manavgat Irmağı'na 170m, Manavgat Devlet Hastanesi'ne de 100m mesafede bulunmaktadır. Hudutları itibari ile parselin kuzeybatısı yol, diğer cepheleri ise komşu parseller ile çevrilidir. Parsel çevresinde bulunan imar yolları açılmış ve kaplanmıştır. Parsel konumu itibari ile Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde bulunmakta olup, belediye ve diğer kurumların sağlamış olduğu tüm altyapı hizmetlerinden yararlanabilir durumdadır. Parsel, çevresinde konut ve ticari amaçlı yapılaşmanın yoğun olarak bulunduğu bir bölgede bulunmaktadır. Satış konusu bağımsız bölüm konut olması nedeniyle Emsal Karşılaştırma Yöntemi ile değerlendirilmiştir.Satışa konu parsel üzerinde bir adet betonarme karkas yapı bulunmaktadır. Bu yapı bodrum kat, zemin kat, asma kat, 1. normal kat, 2. normal kat, 3. normal kat, 4. normal kat ve çatı katı seviyelerinden oluşmaktadır. Yapının dış cephesi sıva üstü boya, cephe doğramaları ise plastiktir. Yapı keşif tarihi itibari ile belirli oranda yıpranmış bir görünüme sahiptir. Yapı asansörlü bir yapı olup, asansör keşif tarihi itibari ile çalışır vaziyettedir. Yapının Manavgat Belediyesi arşivinde bulunan mimari projesi tarafımızdan incelenmiş olup, projesine göre yapının bodrum katı sığınak ve dairelere ait eklentiler olan odunluklar amaçlı olarak, asma katı ile birlikte tasarlanan zemin katı 2 adet dükkan amaçlı olarak, üst katları ise çift daire konut amaçlı olarak tasarlanmıştır.Satışa konu 9 bağımsız bölüm numaralı dubleks daire, yapının çatı katı ile birlikte tasarlanan 4. normal katının batı cephesinde (asansörden çıkınca sol tarafında) bulunan dubleks dairesidir. Projesine göre dairenin alt katı; antre,banyo&wc, yatak odası, mutfak, salon ve balkon mahallerinden oluşmakta, üst katı ise; antre, banyo&wc, yatak odası, çocuk odası ve teras mahallerinden oluşmaktadır. Dairenin giriş kapısı çelik kapı, cephe doğramaları ise plastiktir. Satışa konu dubleks dairenin balkonları ile birlikte brüt inşaat alanı (105m2 alt kat*37m2 üst kat) 142m2 olarak, bağımsız bölümün net alanı ise 91m2 olarak hesaplanmıştır.

Yüzölçümü : 511,00 m2 Arsa Payı : 2/14 Kıymeti : 4.300.000,00 TL

İmar Durumu: Taşınmaz; Manavgat 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut *Ticaret Alanları ”içerisinde kalmakta olup, yapılaşma koşulları; Ayrık Nizam ve 5 Kat olarak tanımlanmıştır.

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2024 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 14:45

06/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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