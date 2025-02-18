KÜÇÜKÇEKMECE 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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KÜÇÜKÇEKMECE 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2021/460 Esas

Karar No : 2024/3



Asıl Ve Birleşen Dosyalarda Davacı : MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN İSTANBUL

MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ

Davalı FİRDEVS ÖZTÜRK-311*****758 Mirasçısı : NEJLA BAYER-106*****714

Birleşen Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1990/770 Esas 1991/427 Karar ve 1595

Parsel sayılı taşınmazda Davalı :ABDULLAH ALNIAÇIK

Birleşen Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1985/305 Esas 1988/952 Karar ve 1578

Parsel sayılı taşınmazda (Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1984/391 Esas sayılı dosyasına birleşmiş)

Davalı :FATMA AYDOĞAN (Dursun ve Lütfiye Kızı)

Birleşen Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1989/1599 Esas 1991/1231 Karar ve 1599 Parsel sayılı taşınmazda Davalı :VİDA BARK T.C:547*****052

Birleşen Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1989/1599 Esas 1991/1231 Karar ve 1599 Parsel sayılı taşınmazda Davalı HAYİM SUSAN-547*****422 Mirasçısı : KLARA SUSAN-547*****932

Birleşen Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1984/397 Esas 1988/1218 Karar ve 1600 Parsel sayılı taşınmazda Davalı ALİ OSMAN KARAHALİL-568*****182 Mirasçısı : ERDAL KARAHALİL-567*****872

Davacı MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ile yukarıda isimleri bulunan davalılar arasında mahkememizde açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Asıl dosyada davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Bakırköy, Safra köyü Kanarya mevkinde bulunan 1615 sayılı taşınmazın davalı adına tespitine hazinece itiraz edildiğini, söz konusu taşınmazla ilgili dava Bakırköy Tapulama Mahkemesi'nin 1983/93 Esas sayısında görülmekte iken hazine adına itiraz eden kişilerin yetkisiz olduklarından bahisle, davanın görevsizlik nedeniyle reddedilerek görevli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderildiğini, Halkalı 949 parselin ise 11/11/1958 tarih 24 cilt, 83 sayfa ve 151 sıra nolu tapu kaydına istinaden Maliye Hazinesi adına tespit edildiğini, davaya konu olan 1615 sayılı parselin de Halkalı köyünde yapılan ve tapulamada 949 parsel numarası ile hazine adına tespit edilen gayrimenkulün bir kısmı ile tedahül ettiğinden bu parselin devletin hüküm ve tasarrufu altında olup hazineye ait olması gerektiğini, parselin davalı adına yapılan tespitinin iptali ile hazine adına tesciline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Birleşen Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1990/770 Esas 1991/427 Karar sayılı dosyada, davacı vekili dava dilekçesinde özetle; dava konusu Küçükçekmece İlçesi, Safra Köyü, Kanarya Mevkiinde kain 1595 parselde kayıtlı taşınmazın tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Birleşen Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1985/305 Esas 1988/952 Karar sayılı dosyada, (Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1984/391 Esas sayılı dosyasına birleşen)davacı vekili dava dilekçesinde özetle; dava konusu Küçükçekmece İlçesi, Safra Köyü, Kanarya Mevkiinde kain 1578 parselde kayıtlı taşınmazın tapu kaydınını iptali ile müvekkili adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Birleşen Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1989/1599 Esas 1991/1231 Karar sayılı dosyada, davacı vekili dava dilekçesinde özetle; dava konusu Küçükçekmece İlçesi, Safra Köyü, Kanarya Mevkiinde kain 1599 parselde kayıtlı taşınmazın tapu kaydınını iptali ile müvekkili adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Birleşen Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1984/397 Esas 1988/1218 Karar sayılı dosyada, davacı vekili dava dilekçesinde özetle; dava konusu Küçükçekmece İlçesi, Safra Köyü, Kanarya Mevkiinde kain 1600 parselde kayıtlı taşınmazın tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 08/07/2021 tarihli mahkemelerin bölünmesi kararından önce mahkememizin Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi sıfatıyla ile görev yaptığı dönemde en eski dosyası olan 1995/431 E. sayılı dosyası olduğu görülmüştür. Mahkemizin eski esası 1995/431 E. olan bu dosyada açılan dava ilk olarak 1980'li yıllarda Bakırköy Adliyesi'nde açılmıştır. Küçükçekmece Adliyesi'nin 1989 yılında faaliyete geçmesi sebebiyle ve davaya konu taşınmazların Küçükçekmece Adliyesi'nin yetki sınırlarında kalması sebebiyle Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından yetkisizlik kararı verilerek dosya 1990 yılında yetkili ve görevli mahkeme olan Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmiştir. 1990 yılında 1990/100 Esas numarası alan dosyada 09/12/1992 tarih ve 1992&1610 Karar sayılı kararla ilk olarak davanın reddine karar verilmiş, verilen karara karşı yapılan temyiz başvurusu sonucunda Yargıtay tarafından verilen karar bozulmuş ve bozma sonrasında yukarıda bahsedildiği üzere dosya mahkememizin Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi sıfatıyla görev yaptığı dönemde 1995/431 Esasına kaydedilmiştir. Tapu iptal ve tescil konulu 1995/431 Esasa kaydedilen bu dosyada Yargıtay bozma ilamından önce yapılan yargılamada bu dosya ile 69 adet yine tapu iptal tescil istemli olan dosyalar birleştirilmiş, 1995/431 E. sayılı bu dosya yine yukarıda bahsedildiği üzere Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 08/07/2021 tarihinde mahkemelerin bölünmesinden dolayı 2021/460 Esasını almış ve yargılamaya bu esas üzerinden devam edilmiştir.

Mahkememizce verilen 11/01/2024 tarih ve 2021/460 E - 2024/3 K sayılı kararı ile;

HÜKÜM :Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Asıl ve birleşen dosyalarda açılan davaların Reddine,

2-Asıl davada 1615 parsel yönünden davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

3-Asıl davada 1615 parsel yönünden yapılan yargılama giderlerinin davacı kurum üzerinde bırakılmasına,

4-Asıl dava dosyasında 1615 parsel yönünden vekil ile temsil edilen davalılara 17.900,00-TL vekalet ücretinin davacı kurumdan alınarak asıl dava dosyasında vekil ile temsil edilen davalılara verilmesine,

5-Birleşen Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1990/770 Esas 1991/427 Karar ve 1595 Parsel sayılı taşınmaz yönünden;

-Birleşen davada davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

-Birleşen davada yapılan yargılama giderlerinin davacı kurum üzerinde bırakılmasına,

-Birleşen dava dosyasında vekil ile temsil edilen davalılara 7.160,00-TL vekalet ücretinin iş bu birleşen dava dosyasının davacı kurumdan alınarak iş bu birleşen dava dosyasında vekil ile temsil edilen davalılara verilmesine,

6-Birleşen Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1985/305 Esas 1988/952 Karar ve 1578 Parsel sayılı (Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1984/391 Esas sayılı dosyasına birleşmiş)taşınmaz yönünden;

-Birleşen davada davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

-Birleşen davada yapılan yargılama giderlerinin davacı kurum üzerinde bırakılmasına,

-Birleşen dava dosyasında vekil ile temsil edilen davalılara 8.950,00-TL vekalet ücretinin iş bu birleşen dava dosyasının davacı kurumdan alınarak iş bu birleşen dava dosyasında vekil ile temsil edilen davalılara verilmesine,

7-Birleşen Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1989/1599 Esas 1991/1231 Karar ve 1599 Parsel sayılı taşınmaz yönünden;

-Birleşen davada davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

-Birleşen davada yapılan yargılama giderlerinin davacı kurum üzerinde bırakılmasına,

-Birleşen dava dosyasında vekil ile temsil edilen davalılara 17.900,00-TL vekalet ücretinin iş bu birleşen dava dosyasının davacı kurumdan alınarak iş bu birleşen dava dosyasında vekil ile temsil edilen davalılara verilmesine,

8-Birleşen Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1984/397 Esas 1988/1218 Karar ve 1600 Parsel sayılı taşınmaz yönünden;

-Birleşen davada davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

-Birleşen davada yapılan yargılama giderlerinin davacı kurum üzerinde bırakılmasına,

-Birleşen dava dosyasında vekil ile temsil edilen davalılara 7.160,00-TL vekalet ücretinin iş bu birleşen dava dosyasının davacı kurumdan alınarak iş bu birleşen dava dosyasında vekil ile temsil edilen davalılara verilmesine,

9-Hüküm kesinleştiğinde artan gider avansının ilgili taraflara iadesine,

Dair verilen karar, asıl ve birleşen dosyalarda davacı hazine vekilinin, bir kısım davalılar vekili Av. Bahattin Özbey'in, bir kısım davalılar vekili Av. Ali Metin'in, Davalı Binali Sefil mirasçıları vekili Av. İlker Onay'ın, davalı Osman Turan'ın ve davalı Nejat Kesen'in yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren, 15 günlük yasal süresi içerisinde Yargıtay nezdinde Temyiz yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Mahkememizin 11/01/2024 tarih ve 2021/460 E - 2024/3 K sayılı kararı davacı MALİYE HAZİNESİ vekili tarafından 01/10/2024 tarihinde temyiz başvuru dilekçesi ile temyiz yasa yoluna başvurarak; Küçükçekmece 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 11/01/2024 tarih ve 2021/460 E - 2024/3 K sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle yerel mahkeme kararının temyiz incelemesi neticesinde kaldırılarak davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiş olup, ilanen tebliğden itibaren gerekçeli karara karşı temyiz talebinizi ve davacı MALİYE HAZİNESİ vekilinin dosyaya sunmuş olduğu Temyiz Başvuru Dilekçesine karşı beyan ve itirazlarınızı 2 (iki) haftalık kesin süre içinde dosyaya sunmanız ihtar olunur.

Mahkememizce verilen 11/01/2024 tarih ve 2021/460 E - 2024/3 K sayılı karar ile davacı MALİYE HAZİNESİ vekilinin dosyaya sunmuş olduğu temyiz başvuru dilekçesi ilgililere ilanen tebliğ olunur. 14/02/2025