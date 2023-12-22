KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İlanen Duyurulur

Tapu kaydında Konya İli Kadınhanı İlçesi Ünveren Mahallesi 876 Ada 1 Parsel ( Eski 205 Ada 7 Parsel) sayılı arsa vasıflı taşınmazın, 6306 Sayılı Kanun kapsamında yapılan işlemlerde, üçte iki çoğunluğun sağlanması ancak oybirliği ile karar alınamamasından dolayı, karara katılmayan;

Lütfiye KÜÇÜKUĞUR'a ait 2674/1057655 (Eski Hisse Bilgisi: 1/12) hissesi 26.74 m² arsa payına sahip taşınmazın rayiç değerinin 51.208,00 TL. üzerinden başlamak üzere,

Necati KÜÇÜKUĞUR'a ait 2674/1057655 (Eski Hisse Bilgisi :1/12) hissesi 26.74 m² arsa payına sahip taşınmazın rayiç değerinin 51.208,00 TL. üzerinden başlamak üzere,

Selime KÜÇÜKUĞUR'a ait 2674/1057655 (Eski Hisse Bilgisi:1/12 ) hissesi 26.74 m² arsa payına sahip taşınmazın rayiç değerinin 51.208,00 TL. üzerinden başlamak üzere satışı, 6306 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinin "Açık Artırma Usulü ile Satış" başlıklı 15/A maddesi gereğince 29.12.2023 tarihinde Konya İli , Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:56 Kat:4 Oda No:408 adresinde bulunan, Belediyemiz Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğünde saat 08:30'da gerçekleştirilecektir. Satışa katılacakların nüfus cüzdanları ile katılmaları, varsa vekil olarak satışa katılacakların noter onaylı vekâletname getirmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra satışın yapılacağı salona kimse alınmayacak olup, söz konusu saate hassasiyet gösterilmesi hususunda; Tapu kaydında Konya İli Kadınhanı İlçesi Ünveren Mahallesi 876 Ada 1 Parsel ( Eski 205 Ada 9 Parsel) sayılı arsa vasıflı taşınmazın, 6306 Sayılı Kanun kapsamında yapılan işlemlerde, üçte iki çoğunluğun sağlanması ancak oybirliği ile karar alınamamasından dolayı, karara katılmayan;

Süleyman İNKAYA 25923/1057655 (Eski Hisse Bilgisi: 1/1) hissesi 259.23 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 496.448,00 TL. üzerinden başlamak üzere satışı, 6306 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinin "Açık Artırma Usulü ile Satış" başlıklı 15/A maddesi gereğince 29.12.2023 tarihinde Konya İli , Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:56 Kat:4 Oda No:408 adresinde bulunan, Belediyemiz Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğünde saat 09:00'da gerçekleştirilecektir. Satışa katılacakların nüfus cüzdanları ile katılmaları, varsa vekil olarak satışa katılacakların noter onaylı vekâletname getirmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra satışın yapılacağı salona kimse alınmayacak olup, söz konusu saate hassasiyet gösterilmesi hususunda; Tapu kaydında Konya İli Kadınhanı İlçesi Ünveren Mahallesi 876 Ada 1 Parsel ( Eski 207 Ada 1 Parsel) sayılı arsa vasıflı taşınmazın, 6306 Sayılı Kanun kapsamında yapılan işlemlerde, üçte iki çoğunluğun sağlanması ancak oybirliği ile karar alınamamasından dolayı, karara katılmayan;

Keziban POLAT 15556/1057655 (Eski Hisse Bilgisi: 1/1) hissesi 155.56 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 372.380,00 TL. üzerinden başlamak üzere satışı, 6306 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinin "Açık Artırma Usulü ile Satış" başlıklı 15/A maddesi gereğince 29.12.2023 tarihinde Konya İli , Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:56 Kat:4 Oda No:408 adresinde bulunan, Belediyemiz Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğünde saat 09:30'da gerçekleştirilecektir. Satışa katılacakların nüfus cüzdanları ile katılmaları, varsa vekil olarak satışa katılacakların noter onaylı vekâletname getirmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra satışın yapılacağı salona kimse alınmayacak olup, söz konusu saate hassasiyet gösterilmesi hususunda; Tapu kaydında Konya İli Kadınhanı İlçesi Ünveren Mahallesi 876 Ada 1 Parsel ( Eski 207 Ada 2 Parsel) sayılı arsa vasıflı taşınmazın, 6306 Sayılı Kanun kapsamında yapılan işlemlerde, üçte iki çoğunluğun sağlanması ancak oybirliği ile karar alınamamasından dolayı, karara katılmayan;

Mehmet NAZIM 10031/1057655 (Eski Hisse Bilgisi: 1/1) hissesi 100.31 m² arsa payına sahip taşınmazın,, rayiç değerinin 240.140,00 TL. üzerinden başlamak üzere satışı, 6306 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinin "Açık Artırma Usulü ile Satış" başlıklı 15/A maddesi gereğince 29.12.2023 tarihinde Konya İli , Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:56 Kat:4 Oda No:408 adresinde bulunan, Belediyemiz Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğünde saat 10:00'da gerçekleştirilecektir. Satışa katılacakların nüfus cüzdanları ile katılmaları, varsa vekil olarak satışa katılacakların noter onaylı vekâletname getirmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra satışın yapılacağı salona kimse alınmayacak olup, söz konusu saate hassasiyet gösterilmesi hususunda; Tapu kaydında Konya İli Kadınhanı İlçesi Ünveren Mahallesi 875 Ada 1 Parsel (Eski 211 Ada 15 ve 32 Parsel) sayılı arsa vasıflı taşınmazın, 6306 Sayılı Kanun kapsamında yapılan işlemlerde, üçte iki çoğunluğun sağlanması ancak oybirliği ile karar alınamamasından dolayı, karara katılmayan;

Süreyya ÖZDAŞ, 3013/2602326 hissesi 10.04 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 252.042,95 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

Servet ÖZDAŞ, 3013/2602326 hissesi 10.04 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 252.042,95 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

Mustafa YAŞAR, 3013/7806978 hissesi 3.35 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 84.014,32 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

Enver ÖZDAŞ, 3013/7806978 hissesi 3.35 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 84.014,32 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

Hacı Mevlüt ÖZDAŞ, 3013/7806978 hissesi 3.35 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 84.014,32 TL. üzerinden başlamak üzere satışı, 6306 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinin "Açık Artırma Usulü ile Satış" başlıklı 15/A maddesi gereğince 29.12.2023 tarihinde Konya İli , Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:56 Kat:4 Oda No:408 adresinde bulunan, Belediyemiz Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğünde saat 09:15'de gerçekleştirilecektir. Satışa katılacakların nüfus cüzdanları ile katılmaları, varsa vekil olarak satışa katılacakların noter onaylı vekâletname getirmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra satışın yapılacağı salona kimse alınmayacak olup, söz konusu saate hassasiyet gösterilmesi hususunda;

Tapu kaydında Konya İli Kadınhanı İlçesi Ünveren Mahallesi 875 Ada 1 Parsel ( Eski 211 Ada 32 Parsel) sayılı arsa vasıflı taşınmazın, 6306 Sayılı Kanun kapsamında yapılan işlemlerde, üçte iki çoğunluğun sağlanması ancak oybirliği ile karar alınamamasından dolayı, karara katılmayan;

Abdurrahim OFLAZ 1097/867442 (Eski Hisse Bilgisi: 240/5280) hissesi 10.97 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 52.536,36 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

Bekir GÜNEŞ 1097/867442 (Eski Hisse Bilgisi: 240/5280) hissesi 10.97 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 52.536,36 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

Fatma KÖSEOĞLU 1097/867442 (Eski Hisse Bilgisi: 240/5280) hissesi 10.97 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 52.536,36 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

Hasan Hüseyin ŞAHİN 2195/867442 (Eski Hisse Bilgisi: 480/5280) hissesi 21.95 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 105.072,72 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

Hüseyin CEVEN 1097/867442 (Eski Hisse Bilgisi: 240/5280) hissesi 10.97 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 52.536,36 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

Muhammet Nuri TONGARLAK 1097/867442 (Eski Hisse Bilgisi: 240/5280) hissesi 10.97 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 52.536,36 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

Musa SARAÇOĞLU 220/867442 (Eski Hisse Bilgisi: 48/5280) hissesi 2.20 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 10.507,27 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

Mustafa BAŞYEMENİCİ 366/867442 (Eski Hisse Bilgisi: 80/5280) hissesi 3.66 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 17.512,12 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

Oflazzade SADETTİN 2195/867442 (Eski Hisse Bilgisi: 480/5280) hissesi 21.95 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 109.309,73 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

Osman BAŞYEMENİCİ 366/867442 (Eski Hisse Bilgisi: 80/5280) hissesi 3.66 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 17.512,12 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

Ramazan OFLAZ 1097/867442 (Eski Hisse Bilgisi: 240/5280) hissesi 10.97 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 52.536,36 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

Hümeyra ÖZ 1098/13879072 (Eski Hisse Bilgisi: 1/352 ) hissesi 0.69 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 3.283,52 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

Mehmet Nadir BAŞYEMENİCİ 1098/13879072 (Eski Hisse Bilgisi: 1/352) hissesi 0.69 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 3.283,52 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

Refika BAŞYEMENİCİ 366/3469768 (Eski Hisse Bilgisi: 1/264) hissesi 0.92 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 4.378,03 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

Süleyman BAŞYEMENİCİ 1098/13879072 (Eski Hisse Bilgisi: 1/352) hissesi 0.69 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 3.283,52 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

Zeynep ODABAŞI 1098/13879072 (Eski Hisse Bilgisi: 1/352) hissesi 0.69 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 3.283,52 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

Aliye DİNÇOFLAZ 3291/17348840 (Eski Hisse Bilgisi: 3/440) hissesi 1.65 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 7.880,45 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

Celalettin DİNÇOFLAZ 3291/17348840 (Eski Hisse Bilgisi: 3/440) hissesi 1.65 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 7.880,45 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

Fatma DİNÇOFLAZ 5485/17348840 (Eski Hisse Bilgisi: 1/88) hissesi 2.74 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 13.134,09 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

Meral DİNÇOFLAZ 3291/17348840 (Eski Hisse Bilgisi: 3/440) hissesi 1.65 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 7.880,45 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

Sena DİNÇOFLAZ 3291/17348840 (Eski Hisse Bilgisi: 3/440) hissesi 1.65 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 7.880,45 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

Şeyma DİNÇOFLAZ 3291/17348840 (Eski Hisse Bilgisi: 3/440) hissesi 1.65 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 7.880,45 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

Suat TOPÇU 1097/867442 (Eski Hisse Bilgisi: 240/5280) hissesi 10.97 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 52.536,36 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

Şerife SARAÇOĞLU 220/867442 (Eski Hisse Bilgisi: 48/5280) hissesi 2.20 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 10.507,27 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

6306 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinin "Açık Artırma Usulü ile Satış" başlıklı 15/A maddesi gereğince 29.12.2023 tarihinde Konya İli , Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:56 Kat:4 Oda No:408 adresinde bulunan, Belediyemiz Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğünde saat 16:15'da gerçekleştirilecektir. Satışa katılacakların nüfus cüzdanları ile katılmaları, varsa vekil olarak satışa katılacakların noter onaylı vekâletname getirmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra satışın yapılacağı salona kimse alınmayacak olup, söz konusu saate hassasiyet gösterilmesi hususunda;

Tapu kaydında Konya İli Kadınhanı İlçesi Ünveren Mahallesi 875 Ada 1 Parsel ( Eski 213 Ada 29 Parsel) sayılı arsa vasıflı taşınmazın, 6306 Sayılı Kanun kapsamında yapılan işlemlerde, üçte iki çoğunluğun sağlanması ancak oybirliği ile karar alınamamasından dolayı, karara katılmayan;

Ali ÇETİN 307/867442 (Eski Hisse Bilgisi: 1/2) hissesi 3.07 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 27.461,25 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

Servet ACAR 307/867442 (Eski Hisse Bilgisi: 1/2) hissesi 3.07 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 27.461,25 TL. üzerinden başlamak üzere satışı 6306 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinin "Açık Artırma Usulü ile Satış" başlıklı 15/A maddesi gereğince 29.12.2023 tarihinde Konya İli , Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:56 Kat:4 Oda No:408 adresinde bulunan, Belediyemiz Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğünde saat 16:30'da gerçekleştirilecektir. Satışa katılacakların nüfus cüzdanları ile katılmaları, varsa vekil olarak satışa katılacakların noter onaylı vekâletname getirmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra satışın yapılacağı salona kimse alınmayacak olup, söz konusu saate hassasiyet gösterilmesi hususunda;

Tapu kaydında Konya İli Kadınhanı İlçesi Ünveren Mahallesi 875 Ada 1 Parsel ( Eski 214 Ada 3 Parsel) sayılı arsa vasıflı taşınmazın, 6306 Sayılı Kanun kapsamında yapılan işlemlerde, üçte iki çoğunluğun sağlanması ancak oybirliği ile karar alınamamasından dolayı, karara katılmayan;

Şerife TETİK 2151/867442 (Eski Hisse Bilgisi: 1/1) hissesi 21.51 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 701.725,00 TL TL. üzerinden başlamak üzere satışı, 6306 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinin "Açık Artırma Usulü ile Satış" başlıklı 15/A maddesi gereğince 29.12.2023 tarihinde Konya İli , Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:56 Kat:4 Oda No:408 adresinde bulunan, Belediyemiz Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğünde saat 11:00'da gerçekleştirilecektir. Satışa katılacakların nüfus cüzdanları ile katılmaları, varsa vekil olarak satışa katılacakların noter onaylı vekâletname getirmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra satışın yapılacağı salona kimse alınmayacak olup, söz konusu saate hassasiyet gösterilmesi hususunda; Tapu kaydında Konya İli Kadınhanı İlçesi Ünveren Mahallesi 875 Ada 1 Parsel ( Eski 294 Ada 5 Parsel 3 BB. ve 294 Ada 7 Parsel) sayılı arsa vasıflı taşınmazların, 6306 Sayılı Kanun kapsamında yapılan işlemlerde, üçte iki çoğunluğun sağlanması ancak oybirliği ile karar alınamamasından dolayı, karara katılmayan;

Perihan GÜNEŞ , 5653/3469768 (Eski Hisse Bilgisi: 1/4) hissesi 14.13 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 628.779,50 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

Naciye ERDEM, 16959/24288376 (Eski Hisse Bilgisi: 3/28) hissesi 6.06 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 269.476,93 TL. üzerinden başlamak üzere satışı,

Fatmanur ERDEM, 16959/24288376 (Eski Hisse Bilgisi: 3/28) hissesi 6.06 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 269.476,93 TL . üzerinden başlamak üzere satışı,

Kamil GÜNEŞ, 16959/24288376 (Eski Hisse Bilgisi: 3/28) hissesi 6.06 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 269.476,93 TL . üzerinden başlamak üzere satışı,

Ahmet GÜNEŞ, 16959/24288376 (Eski Hisse Bilgisi: 3/28) hissesi 6.06 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 269.476,93 TL . üzerinden başlamak üzere satışı,

Firdevis GÜNEŞ, 16959/24288376 (Eski Hisse Bilgisi: 3/28) hissesi 6.06 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 269.476,93 TL . üzerinden başlamak üzere satışı,

Ebubekir GÜNEŞ, 16959/24288376 (Eski Hisse Bilgisi: 3/28) hissesi 6.06 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 269.476,93 TL üzerinden başlamak üzere satışı,

Ömer Faruk GÜNEŞ, 16959/24288376 (Eski Hisse Bilgisi: 3/28) hissesi 6.06 m² arsa payına sahip taşınmazın, rayiç değerinin 269.476,93 TL üzerinden başlamak üzere satışı, 6306 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinin "Açık Artırma Usulü ile Satış" başlıklı 15/A maddesi gereğince 29.12.2023 tarihinde Konya İli , Selçuklu İlçesi, İhsaniye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:56 Kat:4 Oda No:408 adresinde bulunan, Belediyemiz Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğünde saat 14:00'da gerçekleştirilecektir. Satışa katılacakların nüfus cüzdanları ile katılmaları, varsa vekil olarak satışa katılacakların noter onaylı vekâletname getirmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra satışın yapılacağı salona kimse alınmayacak olup, söz konusu saate hassasiyet gösterilmesi hususunda;