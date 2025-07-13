KOCAELİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/651 Esas
KARAR NO : 2025/844
Davacı EMRE AKAR aleyhine mahkememizde açılan İhalenin Feshi (Ortaklığın Giderilmesi Nedeniyle (İİK M.134)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
Açılan davanın REDDİNE,
1-İhale bedelinin % 10'u oranında para cezasının davacıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,
2-Harçlar Yasası uyarınca ihale bedeli üzerinden alınması gerekli 191.268,00 TL nispi karar harcının davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına
3-Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ne göre 18.000,00TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
4-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,
5-Artan gider avansının karar kesinleştiğinde ilgili tarafa iadesine,
Dair;Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verildi, usulen okundu, açıkça anlatıldı. 02/07/2025
Tüm araştırmalara rağmen kendisine tebligat yapılamayan Hüsamettin oğlu 1994 doğumlu, 36805138396 T.C. Kimlik Numaralı Emre AKAR'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.07/07/2025