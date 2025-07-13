KOCAELİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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KOCAELİ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/651 Esas

KARAR NO : 2025/844



Davacı EMRE AKAR aleyhine mahkememizde açılan İhalenin Feshi (Ortaklığın Giderilmesi Nedeniyle (İİK M.134)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Açılan davanın REDDİNE,

1-İhale bedelinin % 10'u oranında para cezasının davacıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,

2-Harçlar Yasası uyarınca ihale bedeli üzerinden alınması gerekli 191.268,00 TL nispi karar harcının davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına

3-Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ne göre 18.000,00TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

4-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına,

5-Artan gider avansının karar kesinleştiğinde ilgili tarafa iadesine,

Dair;Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verildi, usulen okundu, açıkça anlatıldı. 02/07/2025

Tüm araştırmalara rağmen kendisine tebligat yapılamayan Hüsamettin oğlu 1994 doğumlu, 36805138396 T.C. Kimlik Numaralı Emre AKAR'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.07/07/2025