T.C.

KIRIKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2022/1074 Esas

Davaya konu "KIRIKKALE İli Merkez İlçesi Gündoğdu Mevkii 3608 Ada 5 Parsel, 3821 Ada 4 Parsel, 3821 Ada 7 Parsel,4842 Ada 9 Parsel, KIRIKKALE İli Merkez İlçesi Karacalı Mevkii 190 Ada 46 Parsel,5828 Ada 1 Parsel, 5830 Ada 1 Parsel, 5830 Ada 11 Parsel, 5830 Ada 13 Parsel, 5830 Ada 2 Parsel, 2589 Ada 3 Parsel, 2624 Ada 3 Parsel, 2624 Ada 4 Parsel, 279 Ada 75 Parsel, 278 Ada 27 Parsel, 5832 Ada 6 Parsel, 5832 Ada 7 Parsel, 137 Ada 441 Parsel, 307 Ada 42 Parsel, 195 Ada 34 Parsel, KIRIKKALE İli Merkez İlçesi Kurtuluş 2.Kısım Mevkii 1458 Ada 32 Parsel, 1458 Ada 36 Parsel, 1458 Ada 37 Parsel, 1458 Ada 39 Parsel sayılı taşınmaz maliki "

Kırıkkale ili, Merkez ilçesi, Karacalı köyü 64 hanede nüfusuna kayıtlı bulunan Hamza ve Şaziye'den olma 1972 doğumlu (31234725940 ) TC Kimlik numaralı BEKİR YÖNDEMLİ Akşemsettin Mahallesi 1836. Sok. No:2 Merkez/ KIRIKKALE adresine dava dilekçesi tebliğ edilemediği gibi başka adresi de tespit edilememiştir."Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasında davalıya dava dilekçesi yerine geçmek Elbirliği Mülkiyeninin devamını haklı kılacak 2 hafta içerisinde bir itirazileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içerisinde paylaşma davası açmadığı takdirde" istem konusu mal üzerindeki el birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği üzere duruşma gününe kadar bu dava ile ilgili delil ve belgelerini Mahkemeye sunması veya duruşma günü olan 03/10/2024 günü saat 10:28’a kadar Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması, aksi takdirde yargılamanın gıyabında devam ederek karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.