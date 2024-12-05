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        KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 06.12.2024 - 00:00
        İLAN
        KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
        Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazların 18 Aralık 2024 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle satışı yapılacaktır.
        Sıra
        No        		 Mahalle Ada
        Parsel        		 Bina Adı Blok Kat Daire No Cephe Alan (m2) Taşınmaz
        Cinsi        		 Muhammen
        Bedel        		 Geçici
        Teminat
        1 Kazımkarabekir 13296/1 Hükümet A 11 44 GB 155 Mesken 3+1 3.150.000 95.000
        2 Kazımkarabekir 13296/1 Hükümet A 11 42 KD 155 Mesken 3+1 3.150.000 95.000
        3 Kazımkarabekir 13296/1 Hükümet A 3 12 GB 155 Mesken 3+1 3.150.000 95.000
        4 Kazımkarabekir 13296/1 Hükümet A 3 11 GD 155 Mesken 3+1 3.150.000 95.000
        5 Kazımkarabekir 13296/1 Hükümet A 3 10 KD 155 Mesken 3+1 3.150.000 95.000
        6 Kazımkarabekir 13293/1 Kübra Park D 10 40 GD-GB 155 Mesken 3+1 3.150.000 95.000
        7 Kazımkarabekir 13293/1 Kübra Park D 10 39 GD-KD 155 Mesken 3+1 3.150.000 95.000
        8 Kazımkarabekir 13293/1 Kübra Park D 10 38 KD-KB 155 Mesken 3+1 3.150.000 95.000
        9 Kazımkarabekir 13293/1 Kübra Park D 10 37 KB-GB 155 Mesken 3+1 3.150.000 95.000
        10 Kazımkarabekir 13293/1 Kübra Park D 14 53 KB-GB 155 Mesken 3+1 3.100.000 95.000
        11 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park C 8 31 GD 155 Mesken 3+1 3.150.000 95.000
        12 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park C 8 29 KB 155 Mesken 3+1 3.150.000 95.000
        13 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park C 4 14 KD 155 Mesken 3+1 3.150.000 95.000
        14 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park C 4 13 KB 155 Mesken 3+1 3.150.000 95.000
        15 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park C 11 41 KB 155 Mesken 3+1 3.150.000 95.000
        16 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park D 8 30 KD-KB 135 Mesken 3+1 2.950.000 95.000
        17 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park D 8 29 KB-GB 135 Mesken 3+1 2.950.000 95.000
        18 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park D 13 52 GD-GB 135 Mesken 3+1 2.950.000 95.000
        19 Kazımkarabekir 12143/3 Korer Park D 13 51 GD-KD 135 Mesken 3+1 2.950.000 95.000
        20 Kazımkarabekir 13103/2 Ayasofya B 3 12 KB-GB 135 Mesken 3+1 2.750.000 95.000
        21 Kazımkarabekir 13103/2 Ayasofya B 2 6 KD-GD 135 Mesken 3+1 2.750.000 95.000
        22 Anbar 13052/1 HacıBayramVeli B 9 55 KD 110 Mesken 2+1 2.300.000 85.000
        23 Anbar 13052/1 HacıBayramVeli B 7 43 KD 110 Mesken 2+1 2.300.000 85.000
        24 Anbar 13052/1 HacıBayramVeli B 7 41 KB 110 Mesken 2+1 2.300.000 85.000
        25 Anbar 13052/1 HacıBayramVeli B 2 13 KD 110 Mesken 2+1 2.300.000 85.000
        26 Anbar 13052/1 HacıBayramVeli B 2 11 KB 110 Mesken 2+1 2.300.000 85.000
        27 Anbar 13052/1 HacıBayramVeli B 2 10 GB 110 Mesken 2+1 2.300.000 85.000
        28 Anbar 13052/1 HacıBayramVeli B 9 57 G 100 Mesken 2+1 2.250.000 85.000
        1. İhale 18 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 14.30’da Belediyemiz Tiyatro Salonunda yapılacaktır.
        2. İhale katılımcılarından istenecek belgelerin listesi aşağıda sunulmuştur. Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde asıllarının ibraz edilmesi gerekmektedir.
        Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmazların ihale katılımcılarından istenecek belgeler:
        a) Gerçek Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, nüfus cüzdan fotokopisi ve adres bildirim belgesi,
        b) Tüzel Kişilerden: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesi ve imza sirkülerini,
        İhale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
        3) İhale Şartnamesi, Melikgazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden, www.melikgazi.bel.tr internet sayfasından ve yapılı taşınmazlar ile ilgili bilgiler Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02129641
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