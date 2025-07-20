KAYSERİ KADASTRO MAHKEMESİ

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KAYSERİ KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2007/16 Esas

KARAR NO : 2015/66



DAVALI : TUĞÇE ÇELİK; İsmail ve Birsen kızı 30/07/1996 DISLAKEN-D doğumlu

Davacı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



HÜKÜM :

1-Dava konusu 1212 parsel sayılı taşınmaz hakkında açılan davanın vazgeçme nedeniyle REDDİNE,

2981 Sayılı Kanunun 10/b maddesi gereğince oluşan 3244 ada 1 parsel sayılı taşınmazın tespit gibi tesciline,

2011 parsel sayılı taşınmazın 2981 Sayılı kanun ile oluşan parseller dışında bakiye kalan ve 01/12/2015 tarihli bilirkişi raporunda gösterilen 4218 metrekarelik kısmın ayrı bir parsel numarası verilmek suretiyle Şakirt Hacı Ali Vakfı adına tapuya kayıt ve tesciline

Gerekçeli karar davalının tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiş olup, ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, tebliğden itibaren 15 günlük süre içerisinde yukarıda isimi geçen ilgilinin kararı temyiz etmesi aksi halde temyiz hakkından vazgeçmiş sayılacağı karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 08/07/2025