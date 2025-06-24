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KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

1.HUKUK DAİRESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/528



DAHİLİ DAVALI ELİF ESRA ÖZYURT'A ATFEN



Davacı, MALİYE HAZİNESİ tarafından bir kısım davalılar aleyhine açılan Tapu Kaydının Düzeltimi davasının yapılan açık yargılaması sonunda ilk derece mahkemesince açılan davanın kabulüne karar verilmiş, yapılan istinaf incelemesi sonucu Dairemizce 03.03.2025 tarihli karar ile "bir kısım davalılar tarafından yapılan istinaf talebinin esastan reddine" karar verilmiş verilen karar bir kısım davalılar tarafından 07.04.2025 tarihinde temyiz edilmiş olup işbu karar ve temyiz dilekçesi 532XXXXX876TC kimlik nolu dahili dahili davalı ELİF ESRA ÖZYURT'a tebliğ ve ihtar olunur.11.06.2025