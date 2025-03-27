İ L A N



KAYSERİ 9. AİLE MAHKEMESİ'NDEN



ESAS NO : 2023/1079

DAVACI : AMİR BAKSU-YABANCI KİMLİKNO: 99703975098



DAVALI : FATİME ATİK-YABANCI KİMLİKNO: 99226918152



DAVA : Boşanma



DAVA TARİHİ : 05/12/2023



KARAR TARİHİ: 27/11/2024



Davacı Amir Baksutarafından davalı Fatime Atik aleyhine açılan Boşanma davasının yapılan yargılaması neticesinde;

Davalı Fatime Atik'in tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi, mernis adresinin boş olması, davalının adresi meçhul olduğundan, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince kendisine mahkememizin27/11/2024 tarihli gerekçeli kararının ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.



H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklanıdığı üzere;

1-Davacının davası sübut bulduğundan KABULÜ ile;

Suriye uyruklu, Şehade ve Hadle oğlu, 13/01/1985 - Halep doğumlu, 99703975098 Yabancı Kimlik numaralı Amir Baksu ile Suriye uyruklu, Sena ve Muhammed Galip kızı, 24/02/1988 - Halep doğumlu, 99226918152 Yabancı Kimlik numaralı Fatime Atik'in4721 sayılı TMK 166/1 maddesi gereği BOŞANMALARINA,

2.1-4721 sayılı TMK madde 182'ye göre müşterek çocuklar 01/01/2009 doğumlu, 99364934298 yabancı Kimlik numaralı Hude'nin, 08/08/2014 doğumlu, 99829923652 yabancı kimlik numaralı Esiye'nin, 10/01/2008 doğumlu, 99817938712 yabancı kimlik numaralı Muhammed ile 02/09/2018 doğumlu, 99939058978 yabancı kimlik numaralı Nur'un velayetinin davacı Amir'e VERİLMESİNE,

2.2-Müşterek çocukların, mal varlığı olmadığından, TMK madde 353 ve TMK Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük madde 4 gereğince bu konuda defter istenmesine ve ihbarda bulunulmasına yer olmadığına,

2.3-Müşterek çocuğun mal varlığı olduğunda, velayeti kendisine verilen eşe bu durumu mahkememiz bir (1) ay içerisinde bildirmek zorunda olduğunun hatırlatılmasına,

Bu konuda mahkememize başvuru olduğu takdirde gereği için durumun, velinin yerleşim yeri Aile Mahkemesine ihbarına. Velinin yerleşim yeri mahkememiz yargı çevresinde olduğu takdirde çocuğun mal varlığı ile bu malvarlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişikliklere ilişkin defter ve kayıtları bir (1) ay içerisinde mahkememize ibraz zorunda olduğunun veliye hatırlatılmasına. İbraz halinde bunların bu dosya da muhafazasına,

3-Herayın 1. ve 3. Cumartesi günleri saat 09:00 dan ertesi günü saat 18:00 e kadar; dini bayramların (Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı) 2. günü saat 09:00 ile 18:00 arası ve her yıl sömestir tatilinin 2. Haftasının ilk Pazartesi saat 09:00 ile takip eden Pazar günü saat 18:00'e kadar, ayrıca 01 Temmuz saat 09:00 ile 31 Temmuz saat 18:00 arasında,davalı Fatime ile müşterek çocuklar arasında şahsi ilişki tesisine,

4-Davacı taraf adli yardımdan faydalandığından, 492 sayılı harçlar kanunu md. 21'e göre peşin olarak alınması gereken 427,60 TL maktu karar ilam harcından, davacı tarafça peşin olarak yatırılan harcın mahsubu ile bakiye 157,75 TL harç, suç üstü ödeneğinden karşılanan 240,00 TL ptt/tebligat ve 37.980,00 TL ilanen tebligat gideri olmak üzere toplam: 38.377,75 TL yargılama harç ve giderinin davalıdan tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

5-Davacı tarafından yapılan 269,85 TL başvurma harcı, 269,85 TL peşin harç ile 1.000,00 TL tercüman ücreti olmak üzere toplam: 1.539,70 TL yargılama harç ve giderinin davalıdan alınarak, davacıya verilmesine,

6-Davalı tarafın yapmış olduğu yargılama harç ve gideri bulunmadığından, bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

7-Arta kalan gider avansının, kararın kesinleşmesi halinde yatıran taraflara iadesine,

Dair, davacının yüzüne karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 HAFTA içinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemelerine İSTİNAF yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup, usulen anlatıldı. 27/11/2024

Davalı Fatime Atik'e mahkememizin gerekçeli kararı ilanen tebliğ olunur. 25/03/2025