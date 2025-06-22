"İ L A N"



KAYSERİ 6. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

ESAS NO : 2024/408

KARAR NO : 2025/343



DAVACI : VİSAM ATİG- 99182546970 Yabancı T.C kimlik nolu,

VEKİLİ : Av. EDA YAĞMUR ÜNAL - [16963-69449-29310] UETS

DAVALI : HASAN RACAP- 99179547034 Yabancı T.C kimlik nolu,

DAVA : Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.183,349))

DAVA TARİHİ : 14/05/2024

KARAR TARİHİ : 29/04/2025

Mahkememizde davacı VİSAM ATİG tarafından davalı HASAN RACAP aleyhine "Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.183,349))" davası açılmış olup, Mahkememizin 29/04/2025 tarihli ilamında özetle "1-Davanın KABULÜ ile müşterek çocuklar 99545546456 yabancı kimlik nolu, 01/07/2012 doğumlu, AMİR RACAP ve 99542546510 yabancı kimlik nolu, 02/01/2011 doğumlu AHMED RACAP'ın velayetlerinin 99182546970 Yabancı kimlik nolu, 27/06/1991 doğumlu davacı VİSAM ATİG'e verilmesine, -Velayeti davacı anneye verilen verilen müşterek çocuklar ile davalı arasında kişisel ilişki kurulmasına yer olmadığına" şeklinde karar verilmiş olup, davalının bir türlü tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi ve aynı zamanda mernis adresinin de olmaması sebebiyle gerekçeli kararın tebligat yapılamayan davalı HASAN RACAP'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Gerekçeli kararın, davalıya ilanen tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, ilanen tebliğ olunur. 13/06/2025