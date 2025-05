"İ L A N"



KAYSERİ 6. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

ESAS NO : 2023/844

KARAR NO : 2024/949

DAVACI : HADİCE UGDE- 99792549194 T.C kimlik nolu,

VEKİLİ : Av. ÖZGE GÜN - [16768-67978-16671] UETS

DAVALI : ALİ UGDE- 99173441604 T.C kimlik nolu,

DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) ve ziynet eşyası alacağı

DAVA TARİHİ : 25/09/2023

KARAR TARİHİ : 26/11/2024

Mahkememizde davacı Hadice UGDE tarafından davalı Ali UĞDE aleyhine "Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))" ve "Ziynet eşyası alacağı" davaları açılmış olup, Mahkememizce verilen 26/11/2024 tarihli ilamında özetle; "1-Açılan davanın KABULÜ ile; 99792549194 Yabancı Kimlik numaralı,Hasan ve Meryem kızı, 05/01/2001 Halep doğumlu, Suriye uyruklu davacı HADİCE UGDE ile 99173441604 Yabancı Kimlik numaralı, Yahya ve Fatma oğlu, 01/01/2000 Halep doğumlu, Suriye uyruklu davalı ALİ UGDE'nin TMK 166/1. Maddesi gereğince BOŞANMALARINA, 2- Tarafların müşterek çocukları 99450561278 yabancı Kimlik nolu,02/06/2017 doğumlu, Yahya UGDE'nin, 99438561634 Yabancı kimlik nolu, 01/02/2019 doğumlu Hasan UGDE'nin ve 99615752510 yabancı kimlik nolu 01/04/2021 doğumlu Muhammed UGDE'nin velayetinin davalı ALİ UGDE'ye VERİLMESİNE, -Velayeti davalı babaya verilen müşterek çocuklar Yahya, Hasan ve Muhammed İle davacı HADİCE UGDE arasında; Her ayın 1. ve 3. Cumartesi günü saat 10:00 ile, Pazar günü saat 18:00 arasında, dini bayramların 2. günlerinde saat 14:00'dan, 3. günü saat 18:00'a kadar, anneler gününde saat 10;00 ile 18;00 arasında, sömestr tatillerinde tatilin başladığı hafta Cumartesi günü saat 10.00'dan ertesi hafta Cumartesi günü saat 18.00'a kadar(1 hafta), her yılın 1 Temmuz günü saat 10.00 ile, 30 Temmuz saat 18.00 tarihleri arasında KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİNE, 3-Tarafların müşterek çocukları 99499444518 yabancı kimlik nolu 08/02/2023 doğumlu İmen ugde'nin velayetinin davacı HADİCE UGDE'ye verilmesine, -Velayeti davacı anneye verilen müşterek çocuk İmen ile davalı babası arasında; Her ayın 2. ve 4. Cumartesi günü saat 10:00 ile, aynı gün saat 18:00 arasında, dini bayramların 1. günlerinde saat 10:00'dan, aynı gün saat 18:00'a kadar, babalar gününde saat 10;00 ile 18;00 arasında KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİNE,4-Mahkememizin 19/09/2024 tarihli ara kararı ile, davacı kadın için aylık 2.000,00 TL , müşterek çocuk İMEN için aylık 2.000,00 TL olarak hükmedilen tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar devamına, davalıdan alınarak, davacıya verilmesine, 5-Kararın kesinleşmesinden itibaren davacı kadın için aylık 2.000,00 TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak, davacıya verilmesine, hükmedilen yoksulluk nafakasının her yıl TÜİK TARAFINDAN AÇIKLANAN ÜFE ORANINDA ARTTIRILMASINA, 6-Kararın kesinleşmesinden itibaren müşterek çocuk İMEN için aylık 2.000,00 TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak, davacıya verilmesine, hükmedilen iştirak nafakasının her yıl TÜİK TARAFINDAN AÇIKLANAN ÜFE ORANINDA ARTTIRILMASINA, 7-Davacının maddi tazminat talebinin kısmen kabulü ile, 75.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak, davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, 8-Davacının manevi tazminat talebinin reddine, 9-Davacının ziynet eşyalarına ilişkin davasının REDDİNE" şeklinde karar verilmiş olup, Davalı Ali UGDE'NİN bir türlü tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi ve aynı zamanda her hangi bir mernis adresinin de olmaması nedeniyle, gerekçeli kararın ve davacı vekilinin istinaf başvuru dilekçesinin tebligat yapılamayan davalı Ali UGDE'ye ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin davalıya ilanen tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, ilanen tebliğ olunur. 05/06/2025