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        KAYSERİ 6. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

        İlandır
        Giriş: 26.05.2025 - 00:00
        İ L A N

        KAYSERİ 6. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

        ESAS NO : 2024/442KARAR NO : 2025/73

        DAVACI : HİKMET KARATEPE - 25637148130 T.C kimlik nolu, [15362-63478-15854] UETS
        VEKİLİ : Av. FATİH ÖZEROL - [15701-07382-91921] UETS
        DAVALI : CUMA KARATEPE- 45604477636 T.C kimlik nolu,
        DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))
        DAVA TARİHİ : 22/05/2024
        KARAR TARİHİ : 23/01/2025


        Mahkememizde davacı Hikmet KARATEPE tarafından davalı Cuma KARATEPE aleyhine "Boşanma" davası açılmış olup, Mahkememizin 23/01/2025 tarihli ilamında özetle "1-Açılan davanın KABULÜ ile; Kayseri İli, develi ilçesi, yukarı fenese Köyü/mah. Cilt no:8, Hane no: 7, BSN:89'da nüfusa kayıtlı, 25637148130 T.C. Kimlik numaralı,Mehmet ve Nimet kızı, 01/06/1966 bünyan doğumlu, davacı HİKMET KARATEPE ile aynı yer, BSN: 33 'de nüfusa kayıtlı, 45604477636 T.C. Kimlik numaralı, Hakkı ve Emine oğlu, 05/03/1963 Develi doğumlu, davalı CUMA KARATEPE'nin TMK 166/1. Maddesi gereğince BOŞANMALARINA, 2-Dava tarihinden itibaren, davacı için aylık 2.500,00 TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak, davacıya verilmesine, tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar devamına, 3-Kararın kesinleşmesinden itibaren tek seferde toplu olarak ödenmek üzere davacı için 45.000,00 TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak, davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, 4-Davacının maddi tazminat talebinin kısmen kabulü ile, 85.000,00 TL maddi tazminatın davalıdan alınarak, davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, 5-Davacının manevi tazminat talebinin reddine, 6-Davacının dava dilekçesinin sonuç talep kısmının 5 numarasında belirtmiş olduğu ziynetten kaynaklı maddi zarara ilişkin talebinin feragat nedeni ile reddine" şeklinde karar verilmiş olup, davalı Cuma KARATEPE'nin bir türlü tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi ve aynı zamanda yurt dışı mernis adresine çıkartılan tebligatların da bila ikmal iade gelmiş olması nedeniyle gerekçeli kararın tebligat yapılamayan davalı Cuma KARATEPE'ye ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
        Gerekçeli kararın, davalıya ilanen tebliğinden itibaren 2 hafta süre içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, ilanen tebliğ olunur. 15/05/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02229882
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