İ L A N

KAY-TUR KAYSERİ TURİZM EĞİTİM KÜLTÜR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NDEN



İntifa hakkı Kay-Tur A.Ş. ’ye ait olan Hisarcık Erciyes Mahallesi Tekir Yaylası Kümeevler Caddesi No:60 Melikgazi/Kayseri adresinde bulunan bina alanı 860 m² 400 m² teras ve balkon toplam 3 kattan oluşan Kafeterya ve Kafeterya önünde bulunan 12 m²’lik Büfe’nin işletmeciliği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak Açık Teklif Usulü ihale ile 4 yıllığına kiraya verilecektir.

1-İhale 10/02/2025 Pazartesi günü saat 14:00’da KAY-TUR A.Ş. 4.Kat İhale Salonunda yapılacaktır.

2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

a) Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi.(üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir.)

b) Tüzel kişiliklerde Noter tasdikli imza sirküleri. Ve Bağlı oldukları oda kaydı. Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.

c) 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

d) Geçici ve Ek Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

e) Şartname bedeli 1.000,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair KAY-TUR A.Ş. Mali İşler Müdürlüğü’nden Şartname bedeli alındı makbuzunun ibraz edilmesi.

f) Sabıka kaydı olmadığına dair Savcılıktan yazılı belge getirmesi zorunludur.

3- Son müracaat tarihi 10/02/2025 Pazartesi günü saat 14:00’a kadar olup, müracaatlar KAY-TUR A.Ş. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

g) Kafeterya ihalesine katılacak ihale alıcıları için ilgili kurumlardan tasdikli en az 3 (üç) yıl süreyle Kafe, Restoran, Büfe, Kantin, Yemek Hizmeti işletmeciliği yapıldığına dair iş bitirme belgesi veya bu işi yaptığını gösterecek belgeyi ibraz edecektir.

h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (e) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmekte olup verilecek beyannamede ortaklığı temsile yetkili (pilot) ortak belirtilecektir.)

4- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, KAY-TUR A.Ş. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

Keyfiyet ilanen duyurulur.



KAY-TUR KAYSERİ TURİZM EĞİTİM KÜLTÜR TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Mevkii Cinsi KDV Hariç 4 yıllık Muhammen Bedel Geçici Teminat Ek Teminat Erciyes Tekir Yaylası Kafeterya ve Büfe İşletmeciliği 10.000.000,00 TL 300.000,00 TL 50.000,00 TL