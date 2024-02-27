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        KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.03.2024 - 00:00
        T.C.
        KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/828 Esas
        TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş ( TEDAŞ) vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. 11. maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 17/04 /2024 günü saat:11:55 'dir.
        DOSYA NO
        MAH/KÖY VE MEVKİİ
        ADA
        PARSEL NO
        DAVALILAR- ADI SOYADI
        KAMULAŞTIRILAN ALAN
        CİNSİ
        2023/830
        Karaman İli
        Merkez İlçesi
        Hacı Celal Mahallesi
        883
        5
        Zeynep OPUŞ
        Ali OPUŞ
        Ahmet OPUŞ
        Bekir OPUŞ
        Ayşe Dudu DÜZENLİ
        Nazife ERTEKİN
        Saniye ERDOĞAN
        4.52 mülkiyet
        +
        20.85 irtifak
        TARLA
        2023/832
        Karaman İli
        Merkez İlçesi
        Sudurağı Mahallesi
        266
        12
        Ali GÜLEÇ
        Ali GÜLEÇ
        4.84 mülkiyet
        +
        200.41irtifak
        TARLA
        2023/834
        Karaman İli
        Merkez İlçesi
        Aşiran Ekinözü Mahallesi
        -
        579
        Dudu ATÇEKEN
        8.5 mülkiyet
        +
        2,931.70 irtifak
        TARLA
        2023/836
        Karaman İli
        Merkez İlçesi
        Akçaşehir Mahallesi
        303
        3
        Ziya KIZIL
        Süleyman KIZIL, Beyhan BARDAKÇI
        Feride KIZIL
        Tuğba KIZIL
        Ahmes Enes KIZIL
        İhsan KIZIL
        Adnan KIZIL
        Nihat KIZIL
        Bayram KIZIL
        Nesli YILDIRIM
        Hamdi KIZIL
        0 mülkiyet
        +
        632.46 irtifak
        TARLA
        2023/838
        Karaman İli
        Merkez İlçesi
        Akçaşehir Mahallesi
        304
        11
        Cemile ŞAHİN
        Önder ŞAHİN
        Ersin ŞAHİN
        Ayşe ÖZTÜRK
        Hanife OFLAZ
        6.75 mülkiyet
        +
        2,209.18 irtifak
        TARLA
        2023/828
        Karaman İli
        Merkez İlçesi
        Hacı Celal Mahallesi
        883
        8
        Zeynep OPUŞ
        Ali OPUŞ
        Ahmet OPUŞ
        Bekir OPUŞ
        Ayşe Dudu DÜZENLİ
        Nazife ERTEKİN
        Saniye ERDOĞAN
        32.16 mülkiyet +
        3,521.27 irtifak
        TARLA
        1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
        2-Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş (TEDAŞ)' ye yönelteceğiniz,
        3-Kamulaştırma kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
        4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
        5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN01993112
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