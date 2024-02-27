KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 06.03.2024 - 00:00
T.C.
KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/828 Esas
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş ( TEDAŞ) vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. 11. maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 17/04 /2024 günü saat:11:55 'dir.
|
DOSYA NO
|
MAH/KÖY VE MEVKİİ
|
ADA
|
PARSEL NO
|
DAVALILAR- ADI SOYADI
|
KAMULAŞTIRILAN ALAN
|
CİNSİ
|
2023/830
|
Karaman İli
Merkez İlçesi
Hacı Celal Mahallesi
|
883
|
5
|
Zeynep OPUŞ
Ali OPUŞ
Ahmet OPUŞ
Bekir OPUŞ
Ayşe Dudu DÜZENLİ
Nazife ERTEKİN
Saniye ERDOĞAN
|
4.52 mülkiyet
+
20.85 irtifak
|
TARLA
|
2023/832
|
Karaman İli
Merkez İlçesi
Sudurağı Mahallesi
|
266
|
12
|
Ali GÜLEÇ
Ali GÜLEÇ
|
4.84 mülkiyet
+
200.41irtifak
|
TARLA
|
2023/834
|
Karaman İli
Merkez İlçesi
Aşiran Ekinözü Mahallesi
|
-
|
579
|
Dudu ATÇEKEN
|
8.5 mülkiyet
+
2,931.70 irtifak
|
TARLA
|
2023/836
|
Karaman İli
Merkez İlçesi
Akçaşehir Mahallesi
|
303
|
3
|
Ziya KIZIL
Süleyman KIZIL, Beyhan BARDAKÇI
Feride KIZIL
Tuğba KIZIL
Ahmes Enes KIZIL
İhsan KIZIL
Adnan KIZIL
Nihat KIZIL
Bayram KIZIL
Nesli YILDIRIM
Hamdi KIZIL
|
0 mülkiyet
+
632.46 irtifak
|
TARLA
|
2023/838
|
Karaman İli
Merkez İlçesi
Akçaşehir Mahallesi
|
304
|
11
|
Cemile ŞAHİN
Önder ŞAHİN
Ersin ŞAHİN
Ayşe ÖZTÜRK
Hanife OFLAZ
|
6.75 mülkiyet
+
2,209.18 irtifak
|
TARLA
|
2023/828
|
Karaman İli
Merkez İlçesi
Hacı Celal Mahallesi
|
883
|
8
|
Zeynep OPUŞ
Ali OPUŞ
Ahmet OPUŞ
Bekir OPUŞ
Ayşe Dudu DÜZENLİ
Nazife ERTEKİN
Saniye ERDOĞAN
|
32.16 mülkiyet +
3,521.27 irtifak
|
TARLA
1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,
2-Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş (TEDAŞ)' ye yönelteceğiniz,
3-Kamulaştırma kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.
2-Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş (TEDAŞ)' ye yönelteceğiniz,
3-Kamulaştırma kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,
4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,
5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.