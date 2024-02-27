KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KARAMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/828 Esas

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş ( TEDAŞ) vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın, öncelikle 2942 sayılı yasanın (4650 sayılı yasa ile değişik) 8. maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü denenmiş ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. 11. maddeleri gereğince mahkememizde aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, açılan davaların duruşma tarihi 17/04 /2024 günü saat:11:55 'dir.

DOSYA NO MAH/KÖY VE MEVKİİ ADA PARSEL NO DAVALILAR- ADI SOYADI KAMULAŞTIRILAN ALAN CİNSİ

2023/830 Karaman İli Merkez İlçesi Hacı Celal Mahallesi 883 5 Zeynep OPUŞ

Ali OPUŞ

Ahmet OPUŞ

Bekir OPUŞ

Ayşe Dudu DÜZENLİ

Nazife ERTEKİN

Saniye ERDOĞAN 4.52 mülkiyet

+

20.85 irtifak TARLA

2023/832 Karaman İli Merkez İlçesi Sudurağı Mahallesi 266 12 Ali GÜLEÇ

Ali GÜLEÇ 4.84 mülkiyet

+

200.41irtifak TARLA

2023/834 Karaman İli Merkez İlçesi Aşiran Ekinözü Mahallesi - 579 Dudu ATÇEKEN 8.5 mülkiyet

+

2,931.70 irtifak TARLA

2023/836 Karaman İli Merkez İlçesi Akçaşehir Mahallesi 303 3 Ziya KIZIL

Süleyman KIZIL, Beyhan BARDAKÇI Feride KIZIL

Tuğba KIZIL

Ahmes Enes KIZIL

İhsan KIZIL

Adnan KIZIL

Nihat KIZIL

Bayram KIZIL

Nesli YILDIRIM

Hamdi KIZIL 0 mülkiyet

+

632.46 irtifak TARLA

2023/838 Karaman İli Merkez İlçesi Akçaşehir Mahallesi 304 11 Cemile ŞAHİN

Önder ŞAHİN

Ersin ŞAHİN

Ayşe ÖZTÜRK

Hanife OFLAZ 6.75 mülkiyet

+

2,209.18 irtifak TARLA

2023/828 Karaman İli Merkez İlçesi Hacı Celal Mahallesi 883 8 Zeynep OPUŞ

Ali OPUŞ

Ahmet OPUŞ

Bekir OPUŞ

Ayşe Dudu DÜZENLİ

Nazife ERTEKİN

Saniye ERDOĞAN 32.16 mülkiyet +

3,521.27 irtifak TARLA

1-İdarece adınıza kayıtlı taşınmazların kamulaştırmasına bir itirazınız var ise iş bu tebligatın tarafınıza tebliğinden, adınıza tebligat yapılmamış ise, tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz,

2-Açacağınız davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş (TEDAŞ)' ye yönelteceğiniz,

3-Kamulaştırma kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açtığınızda dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ,

4-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Karaman T.C. Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı,

5-Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olmak üzere konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz, 2942 sayılı Yasanın (4650 sayılı Yasa ile değişik) 10/3. maddesi uyarınca ilan olunur.