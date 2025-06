KAHRAMANMARAŞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



KAHRAMANMARAŞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/557 Esas ve 2022/618 Kararısayılı ilamıyla; "A-Davalılar Mehmet Oruçlar (T.C. Kimlik No: 12554744316), Veli ORUÇLAR (T.C. Kimlik No:12299752850), Hasan ORUÇLAR (T.C. Kimlik No:12320752170), Selver ORUÇLAR (T.C. Kimlik No:12191756406), Mahmut ELBUDAK (T.C. Kimlik No:12488746516), Besime CACIK (T.C. Kimlik No:12833735080), Cennet CACIK (T.C. Kimlik No:13583710020), İbrahim CACIK (T.C. Kimlik No:12827735218), Fatma YARAŞ (T.C. Kimlik No:47308585730), Hasan CACIK (T.C. Kimlik No:12824735372), Elif CACIK (T.C. Kimlik No:13328718564), Hatice TUMAY (T.C. Kimlik No:13775703632), Mehmet CACIK (T.C. Kimlik No:12821735436), Fatma TAŞ (T.C. Kimlik No:12746737928), Mustafa TAŞ (T.C. Kimlik No:12743738072), Sultan TAŞ (T.C. Kimlik No:12737738200), Zilfo Mehmet TAŞ (T.C. Kimlik No:12734738364), Hatice TAŞ (T.C. Kimlik No:12731738428), Ayşe TAŞ İNAN (T.C. Kimlik No:12740738136), Ayşe VOLKAN (T.C. Kimlik No:11462780706), Hüseyin CACIK (T.C. Kimlik No:12842734708), Fatma UMAÇ (T.C. Kimlik No:12845734644), Filiz SAYILIR (T.C. Kimlik No:12848734580), Mustafa CACIK (T.C. Kimlik No:12851734416), Elif İŞCAN (T.C. Kimlik No:12854734352), Besey CACIK (T.C. Kimlik No:12857734298) yönünden açılan dava hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

B-Diğer davalılar yönünden açılan DAVANIN KABULÜNE;

1-Davaya konu Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi Çınarlı Mahallesi 143 ada 93 parsel (Eski parsel no: 632) sayılı taşınmaz üzerinde fen bilirkişisi Mustafa DAL’ın 19/11/2018 tarihli raporu ekindeki krokide kırmızı renkle gösterilen 9.516,21 m2'lik (dava dilekçesinde 8.670,47 m2’lik) kısmın irtifak kamulaştırma bedelinin 112.146,86-TL olduğunun TESPİTİNE,

2-Anayasa Mahkemesinin 27/11/2020 gün 31317 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 16/07/2020 tarih 2018/104 Esas 2020/39 Karar sayılı iptal kararı dikkate alınarak hükmün kesinleşmesi beklenmeksizin tespit edilen 112.146,86-TL bedelin aşağıdaki tabloda gösterildiği miktarda davalılara ÖDENMESİNE, bu hususta ilgili bankaya müzekkere yazılmasına,

3-Tespit edilen kamulaştırma bedeline 22/08/2015 tarihinden iş bu karar tarihi olan 16/12/2022 tarihine kadar yasal faiz işletilmesine, yasal faiz bakiyesinin davacıdan tahsili ile davalılara hisseleri oranında ÖDENMESİNE,

4-Taşınmaz tapu kaydındaki haciz, ipotek vs takyidatların kamulaştırma bedeline yansıtılmasına,

5-Davalılar adına hisseli tapuda kayıtlı Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi Çınarlı Mahallesi 143 ada 93 parsel (Eski parsel no: 632) sayılı taşınmazın fen bilirkişisi Mustafa DAL’ın 19/11/2018 tarihli raporu ekindeki krokide kırmızı renkle gösterilen 9.516,21 m2'lik (dava dilekçesinde 8.670,47 m2’lik) kısmı kısmı üzerinde davacı Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü adına İRTİFAK HAKKI TESİSİ ile TAPUYA TESCİLİNE,"

Karar Verilmiş

Gerekçeli karara karşı olarak davacı TEİAŞ vekili Av. Emre ERGİN'in vermiş olduğu istinaf dilekçelerinde;

"Usul ve Yasaya aykırı olan Kahramanmaraş 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 30.12.2022 Tarih 2015/557 E ve 2022/618 K sayılı kararının temyizen istinaf incelemesi sonucu BOZULMASINA, TEİAŞ lehine vekalet ücretinin ve yargılama giderlerinin davalı tarafa tahmiline karar verilmesini," talep etmiş,

Mahkememizin gerekçeli kararının ve istinaf başvuru dilekçesinin335***324 TC Kimlik numaralı davalı Mehmet ÇILĞI'ya,132***816 TC Kimlik numaralı Musa DEMİRTOK'a, 116***190 TC Kimlik numaralı Mustafa KABAYEL'e, 140***746 TC Kimlik numaralı Ali ELMALI'ya, 121***248 TC Kimlik numaralı Hüseyin CACIK'a, 163***812 TC Kimlik numaralı Mehmet ÇILĞI'ya,344***080 TC Kimlik numaralı Linda KABAYEL RENKLİGÖZ'e,311***992 TC Kimlik numaralı Aysun ELMALI'ya, 467***148 Döne KIRANŞAL'a, 289***634 TC Kimlik numaralı Fatma ÜNLÜTEPE'ye tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğine, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı, davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 28/04/2025